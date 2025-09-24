Ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου, ύστερα από δύο χρόνια κοινής πορείας, ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο «γάμος της χρονιάς» πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη, παρουσία εκλεκτών καλεσμένων, από τον ναυτιλιακό, επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο, με διακριτική πολυτέλεια και συγκίνηση που άγγιξε όλους όσοι βρέθηκαν εκεί.

Το ζευγάρι έφτασε συνοδευόμενο από παρανυφάκια και καταχειροκροτήθηκε από τους καλεσμένους. Η οικογένεια Βαρδινογιάννη ήταν παρούσα στο σύνολό της, ενώ ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρέθηκαν η υπουργός Τουρισμού και ξαδέρφη του Παύλου Βαρδινογιάννη, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, η Δούκισσα Νομικού, καθώς και ο Νικόλαος Ντε Γκρες με τη μητέρα του, Άννα Μαρία. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ο Νίνο, πρώην σύζυγος της Χρυσής.

Η πιο συγκινητική στιγμή ήρθε από την Αγάπη Πολίτη, μητέρα του Παύλου Βαρδινογιάννη, η οποία λίγους μήνες πριν είχε παντρέψει την κόρη της Χρυσή με τον Νικόλαο Ντε Γκρες. «Είμαι συγκινημένη. Δάκρυσα. Ήταν όπως θα έπρεπε να είναι η τελετή. Τους εύχομαι υγεία και αγάπη και να χαίρονται αυτή την ημέρα κάθε φορά που την θυμούνται», ανέφερε η ίδια στους δημοσιογράφους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Κουμπάροι του ζευγαριού στάθηκαν τρεις σημαντικοί άνθρωποι: ο Νίκος Βαρδινογιάννης, γιος του αείμνηστου Θεόδωρου Βαρδινογιάννη, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, γιος του Γιάννη Βαρδινογιάννη, καθώς και μία «στενή» φίλη του γαμπρού.

Το προσκλητήριο και η μπομπονιέρα

Η νύφη εντυπωσίασε με ένα νυφικό του Χρήστου Κωσταρέλου, με ανοιχτή πλάτη, σκίσιμο στο μπροστινό μέρος και μακρύ πέπλο που ολοκλήρωνε το κομψό σύνολο. Η Δούκισσα του Σάσσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, έχει, επίσης, επιλέξει δημιουργίες του Έλληνα σχεδιαστή, ενώ στο παρελθόν έχει μιλήσει με ιδιαίτερη αγάπη για τον Έλληνα designer. Στον προαύλιο χώρο του ναού είχε στηθεί εντυπωσιακή πύλη με κόκκινα άνθη και ευκαλύπτους, η οποία στόλιζε και το αυτοκίνητο με το οποίο έφτασε η Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου.

Ο γνωστός επιχειρηματίας Παύλος Βαρδινογιάννης, γιος του «καπετάνιου» Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη, είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, ο οποίος τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για τα extreme sports, όπως την ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο (Skydiving). Μάλιστα, ο ίδιος έχει πραγματοποιήσει μερικές χιλιάδες άλματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού τα τελευταία χρόνια. Ο έρωτας του ζευγαριού «άνθισε» πριν από δύο χρόνια, αν και η γνωριμία τους πάει πολλά χρόνια πίσω.

H Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου προέρχεται από οικογένεια που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο του πολιτισμού και της εκδοτικής δραστηριότητας. Είναι κόρη της Αναστασίας Παπαδηµητρίου, μουσικού και εκδότριας του ιστορικού οίκου «Άγκυρα».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η δεξίωση στο σπίτι του «καπετάνιου»

Μετά το μυστήριο, οι καλεσμένοι παρακάθισαν σε δεξίωση με, περίπου, 250 άτομα, όπου το συγκρότημα «48 ώρες» και γνωστοί DJs φρόντισαν για τη μουσική διασκέδασή τους στο σπίτι του «καπετάνιου», μέχρι τις 5:30 το πρωί. Το ζευγάρι έκανε την πρώτη πρόποση υπό τους ήχους του «I’ m So Excited», με τη νύφη, όπως ήταν αναμενόμενο, να «κλέβει» τις εντυπώσεις.

Το ζευγάρι έκοψε μια εντυπωσιακή, τριώροφη γαμήλια τούρτα, διακοσμημένη με κόκκινα λουλούδια, ενώ η νύφη χόρευε χαμογελώντας.

Η Αλεξία Βουτυρά με τον Παύλο Βαρδινογιάννη και τον αρχιτέκτονα και διακοσμητή Άγγελο Αδάμ

Οι εμφανίσεις που «έκλεψαν» την παράσταση

Λίγους μόλις μήνες μετά τον δικό της γάμο με τον Νικόλαο Ντε Γκρες, η Χρυσή Βαρδινογιάννη καμάρωσε τον αδερφό της, Παύλο να ντύνεται γαμπρός στο πλευρό της αγαπημένης του. Για αυτή τη σημαντική οικογενειακή περίσταση, η αδερφή του γαμπρού επέλεξε ένα σατέν μάξι φόρεμα σε baby blue απόχρωση από τον οίκο Markarian. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μία μαύρη τσάντα clutch και διακριτικά κοσμήματα.

Η μητέρα του γαμπρού, Αγάπη Πολίτη, έλαμψε τόσο μέσα από τη «χρυσή» ενδυματολογική της επιλογή, όσο και μέσα από μια μεγάλη αλλαγή που η ίδια είχε πραγματοποιήσει στα μαλλιά της.

Σε μπλε απόχρωση ήταν και η δημιουργία που επέλεξε η Άννα Μαρία. Πρόσθεσε κομψότητα στο σύνολό της με ένα μαργαριταρένιο κολιέ και μία καρφίτσα που αποτελεί οικογενειακό κειμήλιο. Η Όλγα Κεφαλογιάννη προτίμησε ένα φλοράλ φόρεμα, σε λιλά αποχρώσεις, το οποίο συνδύασε με μία τσάντα clutch σε έντονο χρώμα. Συμπλήρωσε την εμφάνισή της με ασημένια πέδιλα και ξεχωριστά κοσμήματα.

«Total black» επέλεξε για τη δική της εμφάνιση η Δούκισσα Νομικού. Το σύνολό της αποτελούνταν από μάξι φόρεμα Hervé Léger και σακάκι, ενώ κρατούσε μία mini bag, με την υπογραφή του οίκου Louis Vuitton.

Από τις καλοκαιρινές διακοπές του ζευγαριού στην Άνδρο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.