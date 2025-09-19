Νταν Μπράουν: Ο συγγραφέας του «Κώδικα Ντα Βίντσι» παντρεύεται μία από τις τέσσερις «ερωμένες» του - Είναι 27 χρόνια νεότερή του

Είναι ο συγγραφέας που «έσπασε» κάθε ρεκόρ, σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις πωλήσεις του βιβλίου του, του περίφημου «Κώδικα Ντα Βίντσι». Ο λόγος για τον Νταν Μπράουν. Μάλιστα, ο συγγραφέας είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι το βιβλίο δεν θα μπορούσε να το είχε γράψει χωρίς τη βοήθεια της συζύγου του, Blythe. «Χωρίς αμφιβολία η πιο εκπληκτικά ταλαντούχα γυναίκα που έχω γνωρίσει ποτέ», είχε δηλώσει.

Ωστόσο, το 2018 η συζυγική και δημιουργική τους συνεργασία έληξε με ένα «πικρό» διαζύγιο. Οι πληγές δεν άρχισαν να επουλώνονται ούτε μετά από αυτό. Το 2020, η Blythe ξεκίνησε μια σφοδρή και λεπτομερή νομική διαμάχη, ισχυριζόμενη ότι ο πρώην σύζυγός της είχε ζήσει μια «ζωή ψεμάτων», κατά τη διάρκεια της οποίας είχε αποσπάσει χρήματα από τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς τους για να προσφέρει πλούσια δώρα σε τέσσερις ερωμένες: μια προσωπική γυμνάστρια, μια κομμώτρια, μια πολιτική προσωπικότητα στο νησί Ανγκουίλα της Καραϊβικής και μια εκπαιδευόμενη ιππασίας που η ίδια η Blythe είχε προσλάβει, σύμφωνα με την «Daily Mail».

Την εποχή εκείνη, ο συγγραφέας έδωσε τη δική του απάντηση για το ζήτημα, λέγοντας ότι ήταν «έκπληκτος» από τις κατηγορίες της συζύγου του και ότι η καταγγελία είχε «γραφτεί χωρίς να ληφθεί υπόψη η αλήθεια». Ο Μπράουν επέμεινε ότι ποτέ δεν παραπλάνησε την πρώην σύζυγό του σχετικά με τα οικονομικά τους κατά τη διάρκεια του διαζυγίου τους, προσθέτοντας ότι αυτή κατέληξε να πάρει τα μισά περιουσιακά τους στοιχεία.

Έτσι, η πρώην σύζυγός του, η οποία κατέληξε σε «φιλικό» διακανονισμό με τον συγγραφέα τον επόμενο χρόνο, μπορεί να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να ακούσει τις τελευταίες εξελίξεις στην προσωπική του ζωή, οι οποίες περιλαμβάνουν το να βρίσκεται στο γραφείο του, να γράφει, μέχρι τις 4 το πρωί και -γενικότερα- να βρίσκεται σε εγρήγορση. Ο συγγραφέας, ο οποίος στα 61 του είναι, σχεδόν, 12 χρόνια νεότερος από την πρώην σύζυγό του, αρραβωνιάστηκε με μία από τις τέσσερις υποτιθέμενες ερωμένες του, την Ολλανδή ιππέα, Judith Pietersen, 34 ετών.

Ο Μπράουν επιβεβαίωσε τη σχέση του και στο βιβλίο του, «The Secret of Secrets», για να ευχαριστήσει θερμά «την αρραβωνιαστικιά του, Judith Pietersen». Αυτή η δημόσια δήλωση… αγάπης έρχεται σε έντονη αντίθεση με την αντίδραση του συγγραφέα στις κατηγορίες της πρώην συζύγου του το 2020. Η πρώην σύζυγός του είχε ισχυριστεί ότι ο συγγραφέας και η Ολλανδή ιππέας ερωτεύτηκαν το 2014, όταν η ίδια είχε μείνει μαζί τους, ενώ ανάρρωνε από μια εγχείρηση στον ώμο.

Ο συγγραφέας σπούδασε φιλολογία, δίδασκε Ισπανικά, λάτρευε τη μουσική εκδίδοντας, μάλιστα, και τέσσερα δικά του CD, όμως τελικά τον κέρδισε η συγγραφή και επικεντρώθηκε σε αυτήν. Η αγάπη του για τα βιβλία και τις ιστορίες μυστηρίου τον οδήγησε στη δημιουργία του θρυλικού πλέον χαρακτήρα του, του καθηγητή Ρόμπερτ Λάνγκντον, ο οποίος προσπαθώντας να ανακαλύψει σκοτεινά μυστικά του παρελθόντος, μπλέκεται σε επικίνδυνες περιπέτειες.

Πηγή: skai.gr

