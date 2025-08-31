Παύλος Βαρδινογιάννης-Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου: Ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας - Ο έρωτας που «άνθισε» πριν από δύο χρόνια

Έχουν περάσει, περίπου, έξι μήνες από τον γάμο του Νικόλαου Ντε Γκρες µε τη Χρυσή Βαρδινογιάννη, και η οικογένεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη θα ζήσει άλλο ένα χαρμόσυνο γεγονός. Ο Παύλος Βαρδινογιάννης θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την «εκλεκτή» της καρδιάς του, την πανέμορφη σύντροφό του Κατερίνα Μπιρµπίλη Παπαδημητρίου.

Το ζευγάρι θα ανταλλάξει όρκους αιώνιας αγάπης, πίστης και αφοσίωσης στις 20 Σεπτεμβρίου, στα βόρεια προάστια, με την οικογένεια Βαρδινογιάννη να προετοιμάζεται πυρετωδώς για έναν ακόμη γάμο. Η μέρα του γάμου τους θα προκαλέσει μεγάλη αίσθηση καθώς πρόκειται για δύο προσωπικότητες που ανήκουν στον κόσμο των επιχειρήσεων και της υψηλής κοινωνίας της Ελλάδας.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε και η αναγγελία του γάμου του ζευγαριού, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, γεννηθείς εις Αθήνας Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, γιος του Γεωργίου και της Αγάπης, το γένος Πολίτη, και η Αικατερίνη Μπιρµπίλη, γεννηθείσα εις Αµαρούσιον Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, κόρη του Αιµιλιανού και της Αναστασίας, το γένος Παπαδηµητρίου, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάµος θα γίνει στην Αθήνα Αττικής».

Ο γνωστός επιχειρηματίας Παύλος Βαρδινογιάννης, γιος του «καπετάνιου» Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη, είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, ο οποίος τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για τα extreme sports, όπως την ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο (Skydiving). Μάλιστα, ο ίδιος έχει πραγματοποιήσει μερικές χιλιάδες άλματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού τα τελευταία χρόνια.

Ο έρωτας του ζευγαριού «άνθισε» πριν από δύο χρόνια, αν και η γνωριμία τους πάει πολλά χρόνια πίσω. Όσοι γνωρίζουν το ζευγάρι, κάνουν λόγο για δύο ανθρώπους που είναι βαθιά ερωτευμένοι και με εξαιρετική «χημεία» μεταξύ τους.

Η Κατερίνα Μπιρµπίλη Παπαδημητρίου είναι κόρη της Αναστασίας Παπαδηµητρίου, μουσικού και εκδότριας του ιστορικού οίκου «Άγκυρα». Ο γάμος του Παύλου και της Κατερίνας αναμένεται να συγκεντρώσει την αφρόκρεμα της κοσμικής Αθήνας, με μια δεξίωση που, επίσης, θα συζητηθεί. Μετά τη Χρυσή, που τράβηξε όλα τα βλέμματα με τον παραμυθένιο της γάμο, έρχεται η σειρά του Παύλου να προσθέσει το δικό του λιθαράκι στην οικογενειακή παράδοση των λαμπερών «ενώσεων».

Η Κατερίνα Μπιρµπίλη Παπαδημητρίου

Πηγή: skai.gr

