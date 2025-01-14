Λογαριασμός
Τι ισχύει στα σχολεία για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών - Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας έστειλε εγκύκλιο προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς για τον εορτασμό - Τι θα κάνουν τα σχολεία 

Σχολείο

Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου είναι η μέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών στα σχολεία, ωστόσο δεν είναι αργία

Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Παιδείας έστειλε εγκύκλιο στα σχολεία προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς για τον εορτασμό.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο: 

«Σας ενημερώνουμε ότι την 30ή Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εκκλησιασμός και εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα, η διάρκεια των οποίων θα είναι τουλάχιστον δύο ώρες.

Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας». 

