Η Πάτρα ετοιμάζεται για το Καρναβάλι: Tελετή έναρξης το Σάββατο

Λίγες μέρες πριν την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2025, της μεγάλης γιορτής της Πάτρας και όλης της Ελλάδας και η ώρα της χαράς και του αισιόδοξου μηνύματος είναι πολύ κοντά, αφού το Σάββατο 18 Ιανουαρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κέντρο της πόλης για να χαρούμε μικροί και μεγάλοι το Πατρινό Καρναβάλι όπως αρμόζει στον μεγάλο θεσμό της πόλης.

Ο φετινός εορτασμός της Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού εντάσσεται σε ένα τριήμερο με στόχο τη διεύρυνση της εορταστικής ατμόσφαιρας από την Παρασκευή 17 έως και την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2025.

" Ένα τριήμερο που θέτει εξ΄ αρχής σε κίνηση όλες τις κύριες εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού αποσκοπώντας στη διασκέδαση όλου του κόσμου (μικρών και μεγάλων)", όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΚΕΔΗΠ-ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ Πάτρας και συνεχίζει:

Παράδοση καρναβαλικού λαβάρου στο Δημαρχείο

Φέτος η παράδοση του Καρναβαλικού Λαβάρου στο Δήμαρχο θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής 17 Ιανουαρίου, ημέρα που ανοίγει το Τριώδιο. Στις 10:30 το πρωί παιδιά προσχολικής ηλικίας (Δημοσίων Νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών από τον ΣΙΚΕΠΑ) θα συγκεντρωθούν στην οδό Γκότση (στο ύψος ανάμεσα Κορίνθου και Μαιζώνος). Ο Τελάλης θα προπορεύεται της πομπής. Το Μουσικό άρμα θα βρίσκεται σταθμευμένο επί της Μαιζώνος, στο ύψος της Γκότση. Ο Τελάλης μαζί με τα παιδιά, αποκριάτικα μεταμφιεσμένα που θα κρατούν μικρές καρναβαλικές κατασκευές και χρωματιστά υφάσματα, θα εισέλθουν στον προαύλιο του Δημαρχείου. Στο Δημαρχείο την πομπή θα υποδεχτεί η μπάντα του Μουσικού Σχολείου. Ο Τελάλης (φέτος τον ρόλο αναλαμβάνει ο ηθοποιός Νικόλας Τσίχλας, απόφοιτος Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και με πολλές σημαντικές συμμετοχές σε θεατρικές παραστάσεις) με το τελάλισμά του θα σκορπίσει το χαρούμενο μήνυμα της έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2025.

Η παράδοση του Λαβάρου στο Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη θα γίνει στις 11πμ για πρώτη φορά από τα παιδιά. Το τέλος της εκδήλωσης θα σφραγιστεί με τους σοκολατορίχτες που θα επιδοθούν στις δημοφιλείς σοκολατορίψεις τους.

Το λάβαρο του Πατρινού Καρναβαλιού 2025 θα παραμείνει αναρτημένο στο Δημαρχείο μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων (2 Μαρτίου) σηματοδοτώντας τη μεγάλη γιορτή της καρναβαλικής πρωτεύουσας.

«Ντόρος» το Σάββατο το πρωί

Το πρωί του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί η δράση «Ντόρος» που θα αναστατώσει το κέντρο της Πάτρας δίνοντας έντονο καρναβαλικό χρώμα. Στις 11πμ στον πεζόδρομο της Μαιζώνος μεταξύ Κολοκοτρώνη και Αγίου Νικολάου θα συγκεντρωθούν ομάδες καρναβαλιστών που θα ξεκινήσουν καρναβαλική πομπή στις 11.30πμ ακολουθώντας τη Μαιζώνος με κατάληξη την Πλατεία Γεωργίου Α΄ και κάνοντας τον απαραίτητο καρναβαλικό «ντόρο». Συμμετέχουν: η Δημοτική Μουσική, οι Σύλλογοι των ΑΜΕΑ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΚΟΜΑΘΩ, ΠΓΝΠ Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ), Σύλλογος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας - ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΑΣΜΑΝ και Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο "Η Μέριμνα" στελεχώνοντας τη «Λαβαροδρομία του Πατρινού Καρναβαλιού 2025», η Φιλαρμονική της Πολυφωνικής, οι «Στρατηγοί του Πατρινού Καρναβαλιού», η Ελεύθερη Ορχήστρα, οι «ΣΦήγΚΕΣ» με τη συνεργασία του Μ.Α. School of Performing Arts εργαζόμενοι και εθελοντές της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας και οι Σοκολατορίχτες. Στην σκηνή της Πλατείας Γεωργίου Α΄ όπου θα υπάρχει dj, μια πρότση από τον Σύλλογο Δισκοθετών Πάτρας, η σχολή «Keep Dancing» της Μίνας Παναγιωτοπούλου θα παρουσιάσει ένα ευφάνταστο χορευτικό πρόγραμμα με έντονη διάδραση του κοινού.

Τελετή Έναρξης Πατρινού Καρναβαλιού 2025

Η τελετή έναρξης που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου 18 Ιανουαρίου στις 21.00 στην Πλατεία Γεωργίου Α΄, αποτελεί την κορυφαία στιγμή του εορταστικού τριημέρου. Με μία διαφορετική πρόταση από ότι έχουμε δει μέχρι σήμερα, που συνδυάζει το τελετουργικό με το ψυχαγωγικό μέρος σε όλη τη διάρκεια του σόου, θα πραγματοποιηθεί φέτος.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα ζωντανό μουσικό πρόγραμμα από την μπάντα CUBANEROS που θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια διάρκειας περίπου μίας ώρας, ενώ παράλληλα θα εξελίσσεται και η τελετουργική «αφήγηση» με τους συμβολισμούς και τα μηνύματα του καρναβαλιού προς όλη την Ελλάδα.

Η καρναβαλική ενέργεια των πατρινών που απεικονίζεται στα τρία χρώματα του καρναβαλικού λαβάρου μεταφέρεται από το συγκεντρωμένο πλήθος της πλατείας, στον εκφραστή της τον αρλεκίνο. Μέσα από τον μαγικό και αέναο χορό σωμάτων και χρωμάτων ο αρλεκίνος μας ταξιδεύει σε τρείς κυρίαρχες στιγμές της καρναβαλικής ζωής της πόλης, δίνοντας κάθε φορά τη σκυτάλη στη μουσική και την εικόνα.

Η πρώτη εικόνα αφορά στη μάσκα, τη μεταμφίεση και τη μεταμόρφωση, η δεύτερη εικόνα μας μεταφέρει στις καρναβαλικές εκδηλώσεις και στην ενέργεια της παρέλασης κατά το μεγάλο ξεφάντωμα και η τρίτη εστιάζει στη δύναμη του σώματος, του χορού και του ρυθμού, ως απόλυτη έκφραση της καρναβαλικής ελευθερίας. Πριν το τρίτο μέρος, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ και Δήμαρχος θα πραγματοποιήσουν την επίσημη ανακοίνωση της έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2025 και θα δώσουν το έναυσμα για τη μεγάλη κορύφωση της βραδιάς. Το παραδοσιακό έθιμο του σοκολατοπόλεμου θα έχει την καθιερωμένη παρουσία του με τις ρίψεις των σοκολατοριχτών να γλυκαίνουν το πλήθος.

Με την πραγματική - αλλά και συμβολική - ενορχήστρωση του Διονύση Μπάστα, που υπογράφει την πρόταση και την καλλιτεχνική επιμέλεια της Τελετής, η φετινή έναρξη έχει σχεδιαστεί από μία ομάδα δημιουργών της πόλης στον χώρο των θεαμάτων και των εκδηλώσεων, με τη πολύτιμή εμπειρία του καθένα στον τομέα του. Τα κείμενα του αρλεκίνου επιμελήθηκε ο Τηλέμαχος Τσαρδάκας, τις χορογραφίες η Μαριμίλη Ασημακοπούλου, την ενδυματολογία-σκηνογραφία η Μαρία Βασιλάκη, ενώ συντονιστής εκδήλωσης και βοηθός σκηνοθέτη είναι η Μαρία Αλανιάδη.

Τον αρλεκίνο ενσαρκώνει ο ηθοποιός-περφορμερ Περικλής Σιούντας και το συγκρότημα CUBANEROS αποτελούν οι Anaisa Vega Castillo- Φωνή, Πάνος Παναγόπουλος - Πλήκτρα/Φωνητικά, Indhira Xiques Benavides - Κρουστά/Φωνητικά, Κωνσταντίνος Παναγόπουλος – Τύμπανα, Γεώργιος Πολίτης – Μπάσο, Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος- Τρομπόνι, Δημήτρης Αγαθός- Τρομπέτα, Yussef Beato Viton – Congas

Μία ώρα πριν την έναρξη της Τελετής, η πλατεία είναι θα είναι ήδη φωτισμένη και με χορευτική μουσική έτοιμη να υποδεχτεί τον κόσμο σε ένα pre event πάρτι, και αντίστοιχα μετά την κορύφωσή της βραδιάς το πάρτι θα συνεχιστεί με καρναβαλικούς ρυθμούς απο dj sets που έχουν προταθεί από τον Σύλλογο Δισκοθετών Πάτρας.

Κυριακή με 1η Καρναβαλούπολη «Μαριονέτες εν δράσει» και έναρξη 60ού Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού

Οι δράσεις θα συνεχιστούν και την Κυριακή 19 Ιανουαρίου με έντονη την παρουσία του Καρναβαλιού των Μικρών και του 60ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού.

Η 1η Καρναβαλούπολη θα πραγματοποιηθεί στις 11πμ και έχει τίτλο «Μαριονέτες εν δράσει».

Συμμετέχουν: Ομάδα Παιδαγωγών & Εμψυχωτών του χώρου ελεύθερης έκφρασης «ΟροΠαίδιο», Aristi Dolls (Αριστέα Μπελαβγένη) με εργαστήριο κατασκευής αρθρωτής φιγούρας για παιδιά, η ομάδα κουκλοθεάτρου Αντράλα με την παράσταση κουκλοθεάτρου με τίτλο «Λυκουργο-μπερδέματα», το κουκλοθέατρο «Χαρούπ» με την παράσταση «Το Ξύλινο Τσίρκο», η ομάδα κουκλοθέατρου «Πλαγγόνες» με την «Θέκλα», Κούκλα ανθρώπινου μεγέθους που την χειρίζονται δύο κουκλοπαίχτες και την παράσταση «Lοuis Armstrong» με Μαριονέτα-μουσικό δρόμου.

Βασικό κομμάτι ανήκει στην έκθεση Μαριονέτας που θα φιλοξενηθεί από την Κυριακή στην αίθουσα Κ4 των εκθέσεων του πολυχώρου και θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της δουλειάς των εκπαιδευτικών προγραμμάτων-εργαστηρίων που άρχισαν στα Παλαιά Σφαγεία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Α΄θμιας Εκπαίδευσης τον Οκτώβριο και ολοκληρώνονται την περίοδο του Καρναβαλιού.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί το Καρναβαλικό Εργαστήριο Κατασκευής Μαριονέτας της Δομής Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων από τις εργαζόμενες της Δομής Δώρα Δεδούση και Ελένη Τσιόγκα, με ανακυκλώσιμα υλικά, σε δύο 40λεπτα, με 20 παιδιά τη φορά.

Το ιστορικό Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού που φέτος φτάνει στην 60η του διοργάνωση θα έχει τη δική του Τελετή Έναρξης στην Πλατεία Γεωργίου Α΄ την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στις 7μμ. Μαζί η Παράδοση σακούλας στα πληρώματα και μια πρόγευση από τα πολλά και συναρπαστικά που θα ακολουθήσουν στην ιδιαίτερη και επετειακή αυτή χρονιά.

Έναρξη για το 14ο Παιχνίδι του Διαδικτυακού Κρυμμένου Θησαυρού

Την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2025 και ώρα 00.01 πμ αρχίζει το 14ο Παιχνίδι του Διαδικτυακού Κρυμμένου Θησαυρού που φέτος θα διεξαχθεί από την πλατφόρμα Game.carnivalpatras.gr και θα ολοκληρωθεί 25 Φεβρουαρίου 2025 με συγκεκριμένη ΝΕΑ θεματολογία και αναδίπλωση μικρών ιστοριών.

Τελάλης στους δρόμους από την Παρασκευή 17/1

Ο Τελάλης από την Παρασκευή 17/1 και με αρχή την παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στο Δημαρχείο το πρωί και στη συνέχεια την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο πρωί με το Μουσικό Άρμα θα μεταφέρει στους δρόμους του κέντρου και των συνοικιών της Πάτρας το χαρούμενο μήνυμα του Πατρινού Καρναβαλιού.

Και θα είναι μόνο η αρχή. Ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων έως τις 2 Μαρτίου με τη μαγεία του Πατρινού Καρναβαλιού, είναι μπροστά μας. Το Πατρινό Καρναβάλι, το Καρναβάλι της Ελλάδας είναι προ των πυλών!

