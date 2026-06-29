Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Το ονειρικό ταξίδι του μέλιτος στην Ιταλία

Η Ντούα Λίπα χαρακτήρισε το ταξίδι του μέλιτος με τον σύζυγό της Κάλουμ Τέρνερ «παράδεισο επί Γης», μοιραζόμενη με τους θαυμαστές της ένα άλμπουμ φωτογραφιών από τις ρομαντικές τους διακοπές στην Ιταλία.

Η 30χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε στιγμές από το ταξίδι του ζευγαριού, το οποίο ξεκίνησε από την Ακτή Αμάλφι, συνεχίστηκε στη Ρώμη και ολοκληρώθηκε στη Φαβινιάνα, όπου οι δυο τους χαλάρωσαν πάνω σε πολυτελές γιοτ.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα, η Ντούα Λίπα εμφανίζεται να απολαμβάνει το μπάνιο της στο ξενοδοχείο «La Posta Vecchia», μια ιστορική αναγεννησιακή έπαυλη κοντά στη Ρώμη, που υπήρξε κάποτε παραθαλάσσια κατοικία του δισεκατομμυριούχου Τζ. Πολ Γκέτι.

Το ζευγάρι διέμεινε στη διάσημη σουίτα Getty, με θέα στο Τυρρηνικό Πέλαγος, ενώ σε άλλη φωτογραφία η τραγουδίστρια δείχνει το γαμήλιο δαχτυλίδι της ενώ παίζει χαρτιά με τον σύζυγό της πάνω στο γιοτ.

Ο 36χρονος Κάλουμ Τέρνερ, από την πλευρά του, πόζαρε κρατώντας περήφανα τη χρυσή βέρα του σε ένα ρομαντικό δείπνο στο ηλιοβασίλεμα.

Η Ντούα Λίπα, που έχει εκφράσει την αγάπη της για το ποδόσφαιρο, φωτογραφήθηκε επίσης φορώντας φανέλα της «SSC Napoli» πάνω από το μαγιό της, ενώ έδειξε και τα πολυτελή ξενοδοχεία της Τοσκάνης και της Σικελίας όπου διέμεινε.

Το ταξίδι ακολούθησε τον λαμπερό γάμο τους στο Λονδίνο, στο δημαρχείο «Marylebone», και τις τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις στη Σικελία, οι οποίες, σύμφωνα με δημοσιεύματα, κόστισαν περίπου 1,5 εκατομμύριο λίρες.

Στον γάμο παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Elton John, που ερμήνευσε το «Your Song», καθώς και η Τσάλι XCX και η Ντονατέλα Βερσάτσε.

Η Ντούα Λίπα εντυπωσίασε με νυφικό υψηλής ραπτικής του οίκου Chanel, σχεδιασμένο από τον Μάθιου Μπλέιζι, με χιλιάδες διακοσμητικές χάντρες, τεράστια ουρά και πέπλο που χρειάστηκε χιλιάδες ώρες για να δημιουργηθεί.

Φίλοι του ζευγαριού αναφέρουν ότι οι δυο τους θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια στο μέλλον, ενώ σχεδιάζουν να μετακομίσουν προσωρινά στις ΗΠΑ για επτά μήνες λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων του Τέρνερ, ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει σε νέες κινηματογραφικές παραγωγές.

Ο ίδιος έχει δηλώσει πως, λόγω της φύσης της δουλειάς τους, ταξιδεύουν συχνά σε όλο τον κόσμο, όμως προσπαθούν να περνούν όσο περισσότερο χρόνο μπορούν μαζί.

Πηγή: skai.gr

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