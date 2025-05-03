Έλενα Μαυρίδου: Η σοβαρή επιπλοκή στην εγκυμοσύνη της και η σχέση που έχει με τον Γιάννη Τσορτέκη

Ηθοποιός και σκηνοθέτης Έλενα Μαυρίδου μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» για την επιπλοκή που παρουσίασε στην εγκυμοσύνη της, τη «φοβία» να μην χάσει την καρφίτσα-βραβείο Μελίνα Μερκούρη που πήρε αλλά και για τη συνεργασία της με τον Γιάννη Τσορτέκη, με τον οποίο φημολογείται ότι έχει και σχέση μετά το διαζύγιό της από τον Δημήτρη Λάλο.

Η ηθοποιός αυτή την περίοδο παίζει στο θέατρο στα Σκυλιά του Ανέστη Αζά, συμμετέχει σε τρεις ταινίες και σκηνοθετεί άλλη παράσταση.

Μάλιστα αναφέρθηκε στον Τούρκο ηθοποιό Τζεμ Ουζούμογλου που ήταν να παίξει στην παράσταση αλλά το τουρκικό καθεστώς του απαγόρευσε την έξοδο από τη χώρα. «Ήταν πολύ σοκαριστικό για μας, αγαπάμε τον Τζεμ, είναι τραγικό, το να μην μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του και να υπάρχει τόσο φασιστική λογοκρισία που συνελήφθη» ανέφερε.

«Ήθελα από μικρή ηλικία να γίνω ηθοποιός, με επηρέασαν κάποια πράγματα που συνέβαιναν τότε. Κάποιοι μεγαλύτεροι κρατούσαν τα δρώμενα και εμείς σαν μικροί συμμετέχοντες στήναμε παντού μικρά θέατρα. Επηρέασε το μέσα μου, τη δομή μου. Η αδερφή μου είναι επίσης ηθοποιός και ο αδερφός μου μουσικός», σημείωσε.

«Είναι ένας αγώνας να διατηρείς ένα δικό σου θέατρο σε μια εποχή που είναι των παραγωγών και όχι των θιασαρχών, είναι δύσκολο να αντέξει ένα μικρό θέατρο στους νόμους της αγοράς» ανέφερε.

«Τηλεόραση επέλεξα να μην κάνω στην πορεία μου, λόγω της έντονης ενασχόλησης με το θέατρο. Σαφέστατα ήταν επιλογή μου, όχι λόγω σνομπισμού αλλά λόγω της πολύ βαθιάς μου ενασχόλησης με το θεάτρο. Αυτό με ικανοποιούσε ιδιαίτερα, ένιωθα μια πληρότητα από αυτό κι έτσι δεν προχώρησα και δεν έκανα δουλειές που μου είχαν προταθεί. Τώρα κάπως έχει αλλάξει και κάπως έχω ένα άνοιγμα και θα μου άρεσε πολύ να μπω περισσότερο στην τηλεόραση», δήλωσε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο βραβείο Μελίνα Μερκούρη που της απονεμήθηκε και διηγήθηκε μια χιουμοριστική ιστορία.

«Σε ένα αφιέρωμα καλούμασταν όλες οι βραβευμένες να πούμε μια ιστορία για το πώς κρατήσαμε την καρφίτσα αυτή έναν χρόνο, πώς τη φυλάξαμε, γιατί είναι ένα πολύτιμο αντικείμενο με ιστορική αξία και έχει μεγάλη σημασία να περάσει από χέρι σε χέρι, οπότε το να χαθεί είναι κίνδυνος-θάνατος! Θα σε γράψει η ιστορία με μαύρα γράμματα. Στην προσπάθειά μου να βρω ένα σημείο που δεν θα κινδυνεύει την έβαλα μέσα στο απορρυπαντικό, σε ένα κουτάκι με ένα πολύ ωραίο πετιτύλιγμα για να είναι προστατευμένη. Θεώρησα ότι ήταν ένα σημείο που και να μπει κάποιος στο σπίτι εκεί θα είναι ασφαλής. Οπότε όταν ήρθε η ώρα να την παραδώσω, μύριζε μπουγάδα, είχε μια φρεσκάδα!».

Πριν από κάποια χρόνια έκανε την παράσταση Η πτέρυγα, βασισμένη σε μια ιστορία που σχετιζόταν με τη δική της όταν ήταν έγκυος στην κόρη που απέκτησε με τον Δημήτρη Λάλο.

«Όταν ήμουν έγκυος στην κόρη μου, νοσηλεύτηκα για τρεις μήνες στο νοσοκομείο. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή μου γιατί όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια συνθήκη, είναι πάνω από όλα το πώς θα έρθει αυτό το παιδί στον κόσμο και αυτό ήταν ένα ιδιαίτερο σχολείο για μένα. Αφού γέννησα την κόρη μου μίλησα με πολλές γυναίκες και η παράσταση αυτή εμπεριέχει και τη δική μου ιστορία» ανέφερε.

Τέλος, ρωτήθηκε για τη σχέση της με τον Γιάννη Τσορτέκη, τον οποίο σκηνοθετεί στην παράσταση Σαρμάντζα. «Με τον Γιάννη Τσορτέκη είχαμε συνεργαστεί πριν από 20 χρόνια. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και τότε, σαν συνάδελφοι βέβαια, έπαιζα κι εγώ στην παράσταση τότε. Έχουμε έναν πολύ ωραίο κώδικα επικοινωνίας, μια πολύ ωραία συνεργασία στον τρόπο που θα βάζουμε τα πράγματα κάτω και θα δουλέψουμε. Υπάρχει μια ωραία δημιουργικότητα», είπε.

