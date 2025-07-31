«Wednesday»: Τζένα Ορτέγκα και Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς «έκλεψαν» τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί… (video-φωτό)

Η Τζένα Ορτέγκα (Jenna Ortega) ηγήθηκε των αφίξεων, καθώς το καστ της σειράς «Wednesday» εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix. Η 22χρονη ηθοποιός συνοδεύτηκε από τις συμπρωταγωνίστριές της, Catherine Zeta Jones και Billie Piper, στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Central Hall Westminster. Τα σύνολα των ηθοποιών, όπως είναι λογικό, ήταν εμπνευσμένα από τη σειρά.

Φωτογραφία: Profimedia.gr

Η Τζένα Ορτέγκα εμφανίστηκε με ένα ημιδιαφανές χρυσό στενό φόρεμα με τα μαλλιά της πιασμένα σε μια χαλαρή αλογοουρά, ενώ η 55χρονη Κάθριν, που υποδύεται τη μητέρα της οικογένειας Άνταμς, Μορτίσια, φόρεσε ένα εντυπωσιακό φόρεμα χωρίς πλάτη και με ψηλό λαιμό και κοψίματα.

Ακόμα κι αν αμφισβητούσες την επιτυχία της «Wednesday», της spin-off σειρά της «Οικογένειας Άνταμς»,θα καταλάβαινες την απήχησή της βλέποντας πόσα παιδάκια ντύθηκαν Wednesday τις Απόκριες... Με τα ρεκόρ παρακολούθησης να «σπάνε» το ένα μετά το άλλο και την αυτοσχέδια χορογραφία της Τζένα Ορτέγκα στο «Goo Goo Muck» να προκαλεί φρενίτιδα και να αντιγράφεται από εκατομμύρια χρήστες, ήταν δεδομένος ο ερχομός μια δεύτερης σεζόν. Γνωρίζουμε ότι η τρίτη σεζόν έχει πάρει, επίσης, το «πράσινο φως» από το Netflix.

Πηγή: skai.gr

