Πάμελα Άντερσον-Λίαμ Νίσον: Ο γιος του ηθοποιού αντέδρασε στο νέο ειδύλλιο - Πήραν… και τις «ευλογίες» των παιδιών

Ο γιος του Λίαμ Νίσον, Ντάνιελ Τζακ Νίσον (Daniel Jack Neeson), αντέδρασε στη ρομαντική σχέση-έκπληξη του πατέρα του με τη συμπρωταγωνίστριά του στο «Naked Gun», Πάμελα Άντερσον. Πιο συγκεκριμένα, ο γιος του σχολίασε την ανάρτηση της ξανθιάς «σεξοβόμβας» στο Instagram.

Ο συνιδρυτής της De Nada Tequila, που γίνεται 29 χρόνων αυτόν τον μήνα, «ανέβασε» emoji με δύο χέρια υψωμένα σε πανηγυρισμό, δύο φωτιές, δύο λευκές καρδιές και ένα νεροπίστολο. Και, φυσικά, δεν σχολίασε μόνο ο Ντάνιελ… Και η θεία του, Joely Richardson, αδελφή της αείμνηστης συζύγου του Λίαμ Νίσον, Νατάσα Ρίτσαρντσον, εξέφρασε επίσης τα συναισθήματά της.

Η Joely έβαλε επτά κόκκινες καρδιές ως απάντηση στον πρώην γαμπρό της και την 58χρονη σταρ του «Baywatch», οι οποίοι γιορτάζουν τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας τους, που έχει φτάσει στο Νο. 3 στο box office στις ΗΠΑ.

Και την περασμένη Δευτέρα, ο γιος της Πάμελα Άντερσον, Brandon Thomas Lee, σχολίασε ότι περνούν «πολύ καλά» κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους για την προώθηση της ταινίας. «Είναι ωραίο να τους βλέπεις να είναι, ξέρεις, καλοί συμπρωταγωνιστές και να περνούν όμορφα», είπε ο 29χρονος παραγωγός στο «Access Hollywood». «Πιστεύω ότι έχουν απίστευτη χημεία στην οθόνη, κάτι που δείχνει ότι η δουλειά τους έχει γίνει πολύ καλά».

