Γουίλεμ Νταφόε: Εμφανίστηκε σε βίντεο φορώντας φόρεμα και να χορεύει - Άφωνοι οι θαυμαστές του… (video)

Ένα βίντεο που έχει γίνει «viral» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον διάσημο ηθοποιό, Γουίλεμ Νταφόε (Willem Dafoe), να φορά ένα γυναικείο φόρεμα και να χορεύει. Όπως είναι λογικό η συγκεκριμένη εικόνα του διάσημου ηθοποιού έχει αφήσει άφωνους τους θαυμαστές του.

🔥🚨BREAKING: Hollywood actor Willem Dafoe has left his fans ‘confused and disappointed’ after he appeared in this new video wearing a ‘house wife dress.’ pic.twitter.com/uEnk7WpfAD August 3, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γουίλεμ Νταφόε θα λάβει το Τιμητικό Βραβείο «Καρδιά του Σαράγεβο» στο 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της πόλης. Η διάκριση αυτή αποτελεί μια αναγνώριση «της ανεκτίμητης συμβολής του ηθοποιού στην τέχνη του κινηματογράφου». Στη φετινή διοργάνωση, θα βραβευτούν με το ίδιο βραβείο και οι Στέλαν Σκάρσγκαρντ και Ρέι Γουίνστοουν.

«Έχοντας συμμετάσχει σε πάνω από 150 ταινίες στην καριέρα του, ο Γουίλεμ Νταφόε χαίρει διεθνούς εκτίμησης για την ευελιξία του, την τόλμη του και τη συμβολή του σε μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες της εποχής μας», ανέφεραν οι διοργανωτές του Φεστιβάλ.

L'acteur #hollywoodien Willem Dafoe a laissé ses fans « confus et déçus » après être apparu dans cette nouvelle vidéo portant une « robe de femme au foyer ». 🤨💊 pic.twitter.com/WVvZhj1xu8 — Benoit Martin ⚜ (@benoitm_mtl) August 4, 2025

«Η καλλιτεχνική του περιέργεια ως προς την ανθρώπινη συνθήκη τον οδηγεί σε έργα σε όλο τον κόσμο, τόσο μεγάλα όσο και μικρά, από το Χόλιγουντ μέχρι τον ανεξάρτητο κινηματογράφο», συμπλήρωσαν. Επίσης, ο σταρ θα δώσει ένα Masterclass όπου θα μοιραστεί με νεαρά ταλέντα, επαγγελματίες του σινεμά και το κοινό «τις εμπειρίες και τις σκέψεις του για την τέχνη σήμερα». Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο, που ξεκίνησε το 1995, θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 15 έως τις 22 Αυγούστου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.