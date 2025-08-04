Πάμελα Άντερσον-Λίαμ Νίσον: Μα τι έρωτας είναι αυτός… - Μέχρι και lip balm του έβαλε για τα σκασμένα χείλη (video-φωτό)

Η Πάμελα Άντερσον και ο πρωταγωνιστής της στο «Naked Gun», Λίαμ Νίσον, είναι τρελά ερωτευμένοι και δεν θέλουν να το κρύψουν. Αν και οι «κακές γλώσσες» λένε ότι πρόκειται για ένα διαφημιστικό τρικ, προκείμενου να προωθήσουν τη νέα τους ταινία, εμάς αυτό το ζευγάρι μας αρέσει. Η ξανθιά «σεξοβόμβα» και ο 73χρονος υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκαν στην εκπομπή «Watch What Happens Live» και ήταν απολαυστικοί.

Μάλιστα, μετά τα φιλιά, αυτή τη φορά η 58χρονη πρωταγωνίστρια του «Baywatch» έβαλε lip balm στα σκασμένα χείλη του Λίαμ Νίσον. «Η ερώτηση που δεν θα κάνω στους δυο σας απόψε είναι τι συμβαίνει μεταξύ σας», ανέφερε ο παρουσιαστής Άντι Κόεν. «Αλλά θέλω απλώς να πω, ως πολύ παλιός φίλος του Λίαμ, ότι όλοι μας υποστηρίζουμε αυτή τη σχέση».

Ο Κόεν ρώτησε τον Λίαμ και την Άντερσον πόσες φορές ήταν «αληθινά ερωτευμένοι» και εκείνος απάντησε «δύο», ενώ εκείνη… «μιάμιση». Οι δύο ηθοποιοί ήρθαν κοντά στα γυρίσματα της εν λόγω ταινίας, κάτι που έγινε προφανές από τη χημεία τους στην οθόνη αλλά και στην πραγματική ζωή. «Έχω βρει έναν παντοτινό φίλο στο πρόσωπο του Λίαμ και σίγουρα έχουμε μια σχέση που είναι πολύ ειλικρινής, πολύ τρυφερή και είναι καλό παιδί», είπε η Πάμελα Άντερσον.

Και είναι αλήθεια ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αρκετά συνειδητοποιημένοι για ό,τι τους συμβαίνει, αφού και οι δύο πόνεσαν σε προηγούμενες σχέσεις τους, για διαφορετικούς λόγους και υπό διαφορετικές συνθήκες. Ο Νίσον κάνει το επόμενο βήμα, 16 χρόνια μετά την τραγωδία με τον θάνατο της γυναίκας του, ηθοποιού Νατάσα Ρίτσαρντσον, ενώ έκανε σκι. Από την άλλη, η Άντερσον πέρασε έναν τραυματικό και βίαιο γάμο με τον μουσικό Tommy Lee, με αποκορύφωμα τη διαρροή του προσωπικού τους sex tape. Στο παρελθόν, έχει μιλήσει για τις ψυχικές επιπτώσεις εκείνης της περιόδου.

Η τρυφερότητα ανάμεσά τους είχε φανεί ήδη από την πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο, όπου η Πάμελα χάρισε στον Λίαμ ένα γλυκό φιλί στο μάγουλο μπροστά στις κάμερες, κίνηση που πυροδότησε τις φήμες που τώρα επιβεβαιώνονται…

