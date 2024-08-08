Ο κόσμος αγαπά την Πάμελα Άντερσον και ιδιαίτερα μετά την απόφασή της να απαρνηθεί το μακιγιάζ. Η ηθοποιός του «Baywatch» μίλησε στο «Better Homes & Gardens» για το νέο της βιβλίο μαγειρικής και την ήσυχη ζωή της στη νήσο Βανκούβερ και αποκάλυψε ότι κέρδισε νέους θαυμαστές από τη στιγμή που αποφάσισε να «αγκαλιάσει» τη φυσική της ομορφιά.

«Τώρα με σταματούν άνθρωποι στον δρόμο και μου λένε: "Ξέρεις, δεν μου άρεσες ποτέ πριν, αλλά τώρα μου αρέσεις". Και τότε σκέφτομαι, ότι αυτό είναι ένα κομπλιμέντο», ανέφερε η 57χρονη ηθοποιός.

Η Άντερσον δήλωσε ότι αρχικά δεν πίστευε ότι κάποιος θα το πρόσεχε, όταν επέλεξε να εμφανιστεί χωρίς μακιγιάζ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού το 2023. Η ξανθιά σεξοβόμβα, που έκανε τα κόκκινα μαγιό δημοφιλή τη δεκαετία του 1990, ανέφερε ότι η οπτική της για την ομορφιά άλλαξε μετά τον θάνατο της makeup artist της, Alexis Vogel, η οποία απεβίωσε από καρκίνο του μαστού το 2019. «H Alexis Vogel ήταν η καλύτερη. Και από τότε, απλά ένιωσα ότι, χωρίς αυτήν, είναι καλύτερα για μένα να μην φοράω μακιγιάζ».

«Το να μην βάφεσαι είναι απελευθερωτικό, διασκεδαστικό και λίγο επαναστατικό», όπως εξήγησε. «Αυτή ήταν η αρχή της απελευθέρωσης της εικόνας που είχα πάντα για τον εαυτό μου. Τι είναι αυτός ο χαρακτήρας καρτούν που είχα δημιουργήσει; Εντάξει, αυτό είχε πλάκα. Αλλά δεν είμαι πια αυτό το πρόσωπο», πρόσθεσε.

