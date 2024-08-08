Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ χωρίζουν. Ωστόσο, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πόσο θα κοστίσει αυτό το διαζύγιο. Οι εκκρεμότητες του παρελθόντος φαίνεται ότι δημιούργησαν προβλήματα στον γάμο του ζευγαριού και οι πληγές δεν επουλώθηκαν…

«Πιάστηκαν από τη στιγμή. Η Τζένιφερ ήθελε αυτόν τον γάμο -τα φορέματα, τους φίλους, όλα τα παρελκόμενα και τα στολίδια- εδώ και δεκαετίες», δήλωσε ένας φίλος της στο «Page Six».

Αφού ακύρωσαν τον πρώτο τους αρραβώνα το 2004, οι δυο τους προφανώς αναρωτιόντουσαν πάντα «τι θα γινόταν αν», με αποτέλεσμα να αναζωπυρωθεί το ειδύλλιο και να παντρευτούν το 2022. Σύμφωνα με το μέσο, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού το ζευγάρι θα ανακοινώσει και επίσημα ότι χωρίζει.

Ο Affleck όσο και η Lopez παρασύρθηκαν από τη νοσταλγία και την ιδέα να ζήσουν επιτέλους το όνειρό τους και να είναι ξανά μαζί, σύμφωνα με τον ίδιο άνθρωπο. Δεν τα κατάφεραν. «Τώρα, έχουν γυρίσει σελίδα σε όλες τις εκκρεμότητες που είχαν μείνει πριν από 20 και πλέον χρόνια. Έχουν δει τα πράγματα μέχρι τέλους και ξέρουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν για καιρό μαζί. Δεν υπάρχουν πλέον αναπάντητα ερωτήματα. Είδαν όλα όσα έπρεπε να δουν και τελείωσε», πρόσθεσε ο ίδιος.

Τον Μάιο, μια πηγή δήλωσε στο «Page Six» για τον Affleck: «Αν υπήρχε τρόπος να πάρει διαζύγιο λόγω προσωρινής παραφροσύνης, θα το έκανε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.