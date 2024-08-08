Εριέττα Κούρκουλου: Κλείνοντας τα 31 ανακοίνωσε πως είναι έγκυος ξανά

Mε τον σύζυγό της Βύρωνα Βασιλειάδη να της κρατάει τρυφερά την φουσκωμένη κοιλίτσα, τα κεράκια της τούρτας της στα χέρια και ένα τεράστιο χαμόγελο η Εριέττα Κούρκουλου ανακοίνωσε πως είναι ξανά έγκυος και περιμένει πάλι αγοράκι!
Η εντυπωσιακή κόρη της Μαριάννας Λάτση και του αείμνηστου Νίκου Κούρκουλου είναι ένα πραγματικά πολύ όμορφο πλάσμα και δεν μιλάμε για την εξωτερική της εμφάνιση.
