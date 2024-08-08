Η Kendall Jenner -για να μην μας κρατάει σε αγωνία- μας δείχνει πώς περνάει στις διακοπές της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

To 28χρονο μοντέλο «ανέβασε» μια σειρά από σέξι στιγμιότυπα με μπικίνι, επιδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της, κατά τη διάρκεια μια πρόσφατης απόδρασης. Η Kendall πέρασε τον χρόνο της κάνοντας ηλιοθεραπεία πάνω στο πολυτελές γιοτ με το οποίο ταξιδεύει…

Επίσης, η ίδια δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες με τον εαυτό της να ποζάρει στο ξενοδοχείο της στο Παρίσι, αφού παρακολούθησε κάποια αγωνίσματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. «Λίγο από μένα», έγραψε στην ανάρτησή της.

Ωστόσο, αυτό που απασχολεί τους θαυμαστές της είναι αν χώρισε και πάλι με το Bad Bunny, αφού πολλοί χρήστες διερωτήθηκαν γιατί ο διάσημος καλλιτέχνης δεν είναι μαζί της. Τον Ιανουάριο, αναφέρθηκε ότι το ζευγάρι αναζωπύρωσε το ειδύλλιό του, αφού χώρισε τον Δεκέμβριο του 2023.

