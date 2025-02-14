Η Σκάρλετ Γιόχανσον καταδίκασε τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης με αφορμή ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της AI και εμφανίζονται διάφοροι διάσημοι να δίνουν τη δική τους απάντηση στον Kanye West.

Το βίντεο δείχνει διασημότητες όπως η Johansson, ο Ben Stiller, η Mila Kunis και ο Steven Spielberg να φορούν λευκά μπλουζάκια και να υψώνουν το μεσαίο δάχτυλο στον ράπερ. Ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε την ιστοσελίδα του για να πουλήσει ένα λευκό μπλουζάκι με μια σβάστικα.

Η διάσημη ηθοποιός εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είμαι μια Εβραία γυναίκα που δεν έχει καμία ανοχή στον αντισημιτισμό ή στη ρητορική μίσους οποιουδήποτε είδους.

Ωστόσο πιστεύω ακράδαντα ότι η δυνατότητα για ρητορική μίσους, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, αποτελεί πολύ μεγαλύτερη απειλή από οποιοδήποτε άτομο, το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη γι’ αυτήν. Κινδυνεύουμε να χάσουμε την επαφή με την πραγματικότητα», σημείωσε η ίδια. Και πρόσθεσε: «Δυστυχώς υπήρξα θύμα της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά η αλήθεια είναι ότι η απειλή της επηρεάζει τον καθένα από εμάς».

Κάλεσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να κάνει περισσότερα για να περιορίσει την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Αρκετές προοδευτικές χώρες, μη συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν ανταποκριθεί με υπεύθυνο τρόπο. Είναι τρομακτικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ παραλύει όταν πρόκειται να ψηφίσει νομοθεσία που προστατεύει όλους τους πολίτες της από τους επικείμενους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης. Πρόκειται για ένα διακομματικό ζήτημα που επηρεάζει σε τεράστιο βαθμό το άμεσο μέλλον της ανθρωπότητας στο σύνολό της».

Scarlett Johansson speaks out against an AI video of celebrities fighting Kanye West's antisemitism. AI versions of Johansson, Adam Sandler and more were used in the clip.



“I am a Jewish woman who has no tolerance for antisemitism or hate speech of any kind. But I also firmly… pic.twitter.com/SBOpWdRtUw — Variety (@Variety) February 12, 2025

Πηγή: skai.gr

