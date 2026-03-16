Όσκαρ 2026: Η Φραν Ντρέσερ υπερασπίζεται τον Τιμοτέ Σαλαμέ για όπερα και μπαλέτο

Η Φραν Ντρέσερ δεν απέφυγε να σχολιάσει τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ, σχετικά με το μπαλέτο και την όπερα, για τις οποίες ο συμπρωταγωνιστής της στην ταινία «Marty Supreme» ισχυρίστηκε πρόσφατα πως «κανείς πλέον δεν ενδιαφέρεται». Η σταρ της θρυλικής σειράς «The Nanny», η οποία έδωσε το παρών στο ετήσιο πάρτι προβολής των Όσκαρ που διοργάνωσε το φιλανθρωπικό ίδρυμα του Ελτον Τζον, υποστήριξε πως ο ηθοποιός πιθανότατα παρεξηγήθηκε.

«Θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικά γλυκός και ευγενικός άνθρωπος. Πιστεύω ότι ίσως ένιωσε μεγαλύτερη οικειότητα από όσο έπρεπε και μίλησε απερίσκεπτα», δήλωσε αποκλειστικά στο E! News κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. «Προέρχεται από οικογένεια καλλιτεχνών και έχει έλθει σε επαφή με τις καλές τέχνες οπότε, γνωρίζοντάς τον, πραγματικά δεν πιστεύω ότι ήθελε να ερμηνευτούν έτσι τα λόγια του», συνέχισε.

Παράλληλα, η διάσημη ηθοποιός εξέφρασε την ελπίδα η αντιπαράθεση να αποτελέσει ένα μάθημα για τον 30χρονο ηθοποιό σχετικά με τη διαχείριση της δημοσιότητας. «Μαθαίνεις όσο ζεις. Είναι νέος και βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας», σημείωσε η Φραν Ντρέσερ.

«Πιστεύω πως πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι ο θαυμασμός που δέχεσαι μπορεί να αλλάξει σε μια στιγμή. Ο κόσμος μπορεί να σου επιτεθεί με την ίδια ευκολία που σε αποθεώνει, οπότε αυτό είναι ένα μάθημα ζωής. Αν μπορέσουμε να το μετατρέψουμε σε μια ευκαιρία για εξέλιξη και μάθηση, τότε ήταν μια εμπειρία που άξιζε τον κόπο», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

