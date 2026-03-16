Λεονάρντο Ντι Κάπριο-Βιτόρια Σερέτι: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση ως ζευγάρι στα Όσκαρ

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είχε μια πολύ ιδιαίτερη συνοδό στη φετινή τελετή των Όσκαρ: τη σύντροφό του, το γνωστό μοντέλο Βιτόρια Σερέτι. Ήταν η πρώτη φορά που ο διάσημος ηθοποιός έφερε τη σύντροφό του στη μεγαλύτερη κινηματογραφική βραδιά του Χόλιγουντ, γεγονός που πολλοί θεώρησαν ως ένδειξη ότι η σχέση τους έχει γίνει πλέον ιδιαίτερα σοβαρή.

Η 27χρονη Σερέτι συνδέθηκε για πρώτη φορά ερωτικά με τον Ντι Κάπριο το καλοκαίρι του 2023 και από τότε το ζευγάρι φαίνεται να είναι αχώριστο, με τη σχέση τους να εξελίσσεται σταθερά. Παρότι δεν περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί, το μοντέλο καθόταν δίπλα στον 51χρονο ηθοποιό μέσα στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, μαγνητίζοντας τα βλέμματα με ένα εντυπωσιακό κατακόκκινο φόρεμα. Η τελευταία φορά που ο Ντι Κάπριο είχε εμφανιστεί στα Όσκαρ με σύντροφό του ήταν το 2020, όταν είχε στο πλευρό του την τότε αγαπημένη του Καμίλα Μορόνε.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων, οι δυο τους περνούν πολύ χρόνο μαζί ανάμεσα σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ συχνά έχουν απαθανατιστεί σε κοινές εμφανίσεις σε ταξίδια, δείπνα και εκδηλώσεις μόδας. Πηγές από το περιβάλλον τους αναφέρουν ότι ο Ντι Κάπριο δείχνει πιο χαλαρός και ευτυχισμένος στο πλευρό της Ιταλίδας καλλονής. Ο 51χρονος σταρ ήταν φέτος υποψήφιος για το δεύτερο Όσκαρ της καριέρας του για την ταινία «One Battle After Another».

Πηγή: skai.gr

