Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η υποψηφιότητα της Demi Moore για το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου με την ερμηνεία της στο «The Substance» μπορεί να μην καρποφόρησε, όμως η εμφάνιση της ηθοποιού στο κόκκινο χαλί ήταν αυτή που κυριάρχησε στα μέσα.

Ποια κρύβεται πίσω από την αψεγάδιαστη επιδερμίδα της και την εντυπωσιακή εμφάνισή της ηθοποιού στο κόκκινο χαλί;

Η στενή συνεργάτιδά της, Αναστασία Αχιλλέως, είναι μια διακεκριμένη facialist από την Κύπρο, με εξειδίκευση στην περιποίηση του δέρματος. Γνωστή για την ολιστική της προσέγγιση και τις καινοτόμες τεχνικές της, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη πολλών διασημοτήτων, ανάμεσά τους και η Demi Moore, που βασίζεται στις υπηρεσίες της για τη φροντίδα και τη διατήρηση της λαμπερής επιδερμίδας της.

Η αγαπημένη facialist των επωνύμων έχει δηλώσει ότι η φιλοσοφία της βασίζεται στην κατανόηση του προσώπου ως αντανάκλαση της συνολικής υγείας και ευεξίας του ατόμου.

Πρόσφατα, η Αναστασία Αχιλλέως μετακόμισε στο Άμπου Ντάμπι με την οικογένειά της για να ηγηθεί του Kintsugi Space, ενός πρωτοποριακού σπα αποκλειστικά για γυναίκες. Το σπα αυτό συνδυάζει διεθνείς πρακτικές ευεξίας και προσφέρει θεραπείες με αρχαίες τεχνικές αλλά και πρωτοποριακές μεθόδους.

Η Αναστασία Αχιλλέως μοιράζεται την εξειδίκευσή της και τις καινοτόμες τεχνικές της μέσα από διάφορες πλατφόρμες, φέρνοντας την πολυετή εμπειρία της πιο κοντά στο κοινό. Στο YouTube κανάλι της, τα βίντεό της με εξειδικευμένες τεχνικές μασάζ προσώπου γίνονται viral, αναδεικνύοντας τη μοναδική της προσέγγιση στη φροντίδα της επιδερμίδας. Παράλληλα, συνεργάζεται με το Goop, το διάσημο lifestyle brand και website της Gwyneth Paltrow, ενισχύοντας την παρουσία της στον κόσμο της ομορφιάς και της ευεξίας.

Με αφοσίωση στην τέχνη της περιποίησης προσώπου και διαρκή αναζήτηση νέων καινοτομιών, η Αχιλλέως έχει καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες ειδικούς στον τομέα της. Η αποτελεσματικότητά της και η εξατομικευμένη προσέγγισή της την καθιστούν επιλογή εμπιστοσύνης για κορυφαίες προσωπικότητες και λάτρεις της περιποίησης από όλο τον κόσμο.

Το λαμπερό look της Demi Moore ολοκληρώθηκε με την expert πινελιά του Δημήτρη Γιαννέτου. Ο hair stylist ζει και εργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια στην Αμερική και οι σημαντικότεροι celebrities (Amal και George Clooney, Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Alessandra Ambrosio, Cindy Crawford και άλλοι πολλοί) τον επιλέγουν στις εμφανίσεις τους.

Πηγή: skai.gr

