Το τελευταίο διαφημιστικό κόλπο της Kim Kardashian για τη SKIMS έχει προσφέρει άφθονο γέλιο στους θαυμαστές της, αφού δεν έχουν σταματήσει να την «κράζουν» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μάρκα ρούχων της 44χρονης τηλεπερσόνας εγκατέστησε χθες, Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2025, μια φουσκωτή κούκλα Κιμ Καρντάσιαν με μπικίνι στην Times Square της Νέας Υόρκης.

Με αυτή την κούκλα η μάρκα γιορτάζει τη νέα της συλλογή με μαγιό, αλλά, μάλλον, η διαφήμιση δεν άρεσε στους χρήστες των social media. Η φουσκωτή κούκλα αλά Κιμ είναι ξαπλωμένη, φορώντας ένα μπλε μπικίνι -το στήθος της φαίνεται τεράστιο- πανομοιότυπο με αυτό που φορούσε η μητέρα τεσσάρων παιδιών σε πρόσφατη φωτογράφιση. Τα χέρια της κούκλας είναι τοποθετημένα πάνω από το κεφάλι της και από κάτω υπάρχει ένα μπλε deck με το λογότυπο της μάρκας.

«Η κούκλα της Κιμ φαίνεται να ντρέπεται που βρίσκεται εκεί», έγραψε ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πολλοί είπαν ότι η κούκλα μοιάζει με γιγαντιαίο μπαλόνι, που βλέποντάς το κάποιος πρέπει να τρέξει για να σωθεί.

«Κακόγουστο και εγωκεντρικό. Ίσως το χειρότερο λανσάρισμα καμπάνιας προϊόντος που έγινε ποτέ», σημείωσε ένας άλλος χρήστης.

Πηγή: skai.gr

