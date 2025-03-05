Η Bella Hadid επιδείκνυε τους γραμμωμένους κοιλιακούς της στην καμπάνια για τη νέα συνεργασία της με τα μαγιό Frankies Bikinis, η οποία κυκλοφόρησε το πρωί της Τρίτης, 4 Φεβρουαρίου 2025.

Το 28χρονο μοντέλο πόζαρε σαν σύγχρονη αμαζόνα, αλλά με τη διαφορά ότι φορούσε μπικίνι και ένα ζευγάρι καουμπόικες μπότες. Η Bella Hadid «ανέβασε» ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο τη βλέπουμε να ιππεύει ένα λευκό άλογο.

Η Bella Hadid δίνει «μάχη» με τη νόσο του Lyme εδώ και πολλά χρόνια. Να θυμίσουμε ότι και η μητέρα της, Yolanda Hadid, διαγνώστηκε, επίσης, με τη νόσο του Lyme το 2012 μαζί με τον νεότερο αδελφό της, Anwar. «Ο κόσμος της μόδας δεν συγχωρεί ούτε το άγχος, ούτε την κατάθλιψη, ούτε κανενός είδους πρόβλημα σχετικά με την ψυχική υγεία. Επί τρία χρόνια δούλευα, ξυπνώντας κάθε πρωί δακρυσμένη και μόνη», είχε αποκαλύψει η ίδια σε συνέντευξή της.

Η Isabella Khair Hadid γεννήθηκε στο νοσοκομείο Georgetown στην Ουάσιγκτον, με τα μάτια ανοιχτά, χωρίς να κλαίει. Η μητέρα της αρέσκεται να λέει ότι βγήκε από τη μήτρα κρατώντας ένα τσιγάρο και ένα μαρτίνι.

Ο πατέρας της, ο Mohamed Hadid, ένας Παλαιστίνιος που κατέφυγε στη Συρία με τους γονείς του κατά τη διάρκεια του πολέμου το 1948, είναι η αδυναμία της. Όταν πήγε στην Αμερική, παρακολούθησε μαθήματα αρχιτεκτονικής στο MIT και έγινε κατασκευαστής ακινήτων, κυρίως στο Μπέβερλι Χιλς, όπου η οικογένεια μετακόμισε όταν η Bella ήταν μικρό παιδί. Οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν τριών και η Bella, η Gigi και ο μικρότερος αδερφός τους μεγάλωσαν στη Σάντα Μπάρμπαρα.

Το διάσημο μοντέλο έχει παραδεχτεί ότι λόγω πολλών παιδικών τραυμάτων, δεν θυμάται μεγάλα κομμάτια από τα πρώτα της χρόνια. Αλλά θυμάται να κάνει ιππασία πριν ακόμη περπατήσει…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.