H Irina Shayk έκανε φέτος το όνειρό της πραγματικότητα. Το διάσημο μοντέλο συμμετείχε στο θρυλικό και διασημότερο καρναβάλι του κόσμου, αυτό του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, και όπως ήταν αναμενόμενο, μαγνήτισε τα βλέμματα.

Η Irina Shayk παρακολούθησε από κοντά την πολύχρωμη γιορτή της Βραζιλίας, φόρεσε το εντυπωσιακό κοστούμι της και τα απαραίτητα αξεσουάρ και έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο «Σαμποδρόμιο», υπό τους ήχους της σάμπα.

«Τσιμπήστε με, αυτό είναι ένα όνειρο! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό είναι αληθινό…», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της, δημοσιεύοντας εντυπωσιακές φωτογραφίες από την παρέλαση.

Η Ιρίνα Σάικ ευχαρίστησε τη Βραζιλία και δήλωσε πως έχει εμμονή μαζί της, κλείνοντας την ανάρτηση με το hashtag #DreamComeTrue.

Το μοντέλο ωστόσο «έριξε» το Instagram, όταν μετά το τέλος της παρέλασης πόζαρε ολόγυμνη σε λευκά σεντόνια, φορώντας μόνο δύο τεράστια μπλε βραχιόλια και το αντίστοιχο κολιέ, μέρος του αποκριάτικου κοστουμιού της.

«Μεγάλη τιμή να συμμετέχω στη σημερινή παρέλαση… Με αγωνία, αλλά και ενθουσιασμό. Βραζιλία, σε αγαπώ! Ευχαριστώ για την απίστευτα θερμή υποδοχή. Μια μοναδική ευκαιρία να είμαι εδώ, γιορτάζοντας τη ζωή και την αγάπη!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

