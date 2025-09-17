Ολίβια Κόλμαν: Οι ερωτικές σκηνές την τρομάζουν και νιώθει σαν να απατά τον σύζυγό της

Η Ολίβια Κόλμαν παραδέχτηκε ότι φοβάται τις σεξουαλικές σκηνές, επειδή νιώθει σαν να απατά τον σύζυγό της, Εντ Σινκλέρ. Η 51χρονη ηθοποιός, που είναι παντρεμένη με τον Εντ εδώ και 24 χρόνια, μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της στο podcast «Good Hang with Amy Poehler».

Olivia Colman admits she's scared of sex scenes because it feels like she's cheating on her husband Ed Sinclair https://t.co/JBUxCrwxNJ September 17, 2025

Η συζήτηση για τις σεξουαλικές σκηνές ξεκίνησε όταν ο συμπρωταγωνιστής της Ολίβια στην ταινία «The Roses», Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, ο οποίος είχε εμφανιστεί νωρίτερα στο podcast, ρώτησε την ηθοποιό τι την φοβίζει στη δουλειά της. «Δεν μου αρέσει τίποτα που απαιτεί να δείξω το σώμα μου, να προσποιούμαι ότι κάνω σεξ... Δεν μου αρέσει. Νιώθω σαν να είμαι άπιστη», ανέφερε η ηθοποιός. Και πρόσθεσε: «Τους ανθρώπους που είναι καλοί σε αυτό, θα τους παρακολουθώ όλη μέρα και είναι άνετοι. Αλλά ο οργασμός στην οθόνη...».

Η Ολίβια Κόλμαν, που έχει αποκτήσει τρία παιδιά με τον σύντροφό της, ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης: «Ευχαριστώ τον Θεό για τους συντονιστές οικειότητας», πριν αναφέρει ότι της έχουν πει να φαντάζεται ότι ο ήλιος χτυπά το πρόσωπό της όταν πρέπει να προσποιηθεί ότι έχει οργασμό.

Η ηθοποιός συνέχισε να εκθειάζει τον σύζυγό της Εντ, λέγοντας: «Είναι ο καλύτερός μου φίλος και μου αρέσει, κάτι που είναι πολύ ωραίο», δείχνοντας, μάλιστα, και το τατουάζ με το όνομά του που έχει στο χέρι της. «Του χρόνου είναι η 25η επέτειος του γάμου μας. Δεν τσακωνόμαστε πολύ, κάτι που προφανώς δεν είναι πολύ υγιές».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.