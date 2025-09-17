Ο Σαμ Φέντερ γίνεται ο πρώτος καλλιτέχνης που περιοδεύει με ηλεκτροκίνητα φορτηγά

Ο Σαμ Φέντερ έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που ολοκλήρωσε περιοδεία με ζωντανές εμφανίσεις χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ηλεκτρικά μέσα μεταφοράς, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη βιώσιμη μουσική βιομηχανία.

Κατά τη διάρκεια της φετινής καλοκαιρινής περιοδείας «People Watching», ο γνωστός τραγουδοποιός διέσχισε περισσότερα από 900 μίλια, μέσα από διαδρομές που περιλάμβαναν το Μάντσεστερ, το Εδιμβούργο, το Μπέλφαστ και το Στράντμπαλι της Ιρλανδίας. Η περιοδεία αυτή στηρίχθηκε στη χρήση τεσσάρων πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων, σε συνεργασία με μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, ενισχύοντας τον ρόλο της τεχνολογίας στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον χώρο της μουσικής.

Καθημερινά, τέσσερα ηλεκτροκίνητα φορτηγά μετέφεραν σκηνικά και εξοπλισμό από τη μία πόλη στην άλλη, εξασφαλίζοντας ότι το σύνολο της παραγωγής έμεινε πιστό στις αρχές της πράσινης μετακίνησης. Η φόρτιση των οχημάτων γινόταν κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ροή της περιοδείας.

Καινοτόμος προσέγγιση στη ζωντανή μουσική

Ο τραγουδιστής του «Rein Me In» εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίτευγμα, δηλώνοντας: «Μόλις ολοκληρώσαμε την καλοκαιρινή μας περιοδεία στην οποία χρησιμοποιήσαμε μερικά ηλεκτρικά φορτηγά. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα δείξει τι μπορεί να επιτευχθεί σε μελλοντικές περιοδείες και ότι και άλλοι καλλιτέχνες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα». Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους Massive Attack, οι οποίοι «πρωτοστάτησαν με πιο βιώσιμες περιοδείες».

Από την πλευρά της διοργανώτριας εταιρείας KB Event, ο Ρίτσαρντ Μπάρνετ υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας: «Οι μεταφορές αποτελούν βασικό μέρος κάθε περιοδείας με ζωντανή μουσική, αλλά θέλαμε να κάνουμε την "People Watching" όσο το δυνατόν πιο πράσινη και βιώσιμη».

Αυτή την περίοδο, ο Άγγλος τραγουδιστής και μουσικός συνεχίζει τις συναυλίες του στη Βόρεια Αμερική, με την περιοδεία να ετοιμάζεται να ταξιδέψει και στην Αυστραλία, δίνοντας το παράδειγμα για ακόμα πιο «καθαρές» πολιτιστικές μετακινήσεις στο μέλλον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.