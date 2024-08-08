Η Alessandra Ambrosio επιδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της καθώς κάνει βόλτες στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια των οικογενειακών της διακοπών στη Χαβάη.

Το 43χρονο μοντέλο δημοσιεύει συνεχώς φωτογραφίες στο Instagram από τις διακοπές της και πάντα οι εμφανίσεις της με μαγιό ανεβάζουν τη θερμοκρασία στα ύψη.

Το μοντέλο έχει δύο παιδιά, την Anja και τον 11χρονο Noah, με τον πρώην της, Jamie Mazur. Η Ambrosio και ο επιχειρηματίας ήταν μαζί για 10 χρόνια πριν χωρίσουν οριστικά το 2018. Είχε, επίσης, συνδεθεί ρομαντικά με τον Nicol Oddi, από το 2018 έως το 2020.

Η Ambrosio, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, βγαίνει με τον 39χρονο γιο του πολυεκατομμυριούχου Ιρλανδού επιχειρηματία Sir Michael Smurfit, Alexander Smurfit. Στις αρχές Ιουλίου, το ζευγάρι εθεάθη να απολαμβάνει μια ρομαντική απόδραση στην Ίμπιζα. Ο πατέρας του Michael έχει περιουσία που αγγίζει τα 400 εκατ. δολάρια.

