Nicole Scherzinger: Η τραγουδίστρια κάνει διακοπές με σκάφος στην Ελλάδα και το χαίρεται! – Δείτε τον ξέφρενο χορό της (video)

O λογαριασμός της Νικόλ Σέρζινγκερ στο Instagram έχει… άρωμα Ελλάδας και πολλές φωτογραφίες με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας

Η Νικόλ Σέρζινγκερ, όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος επέλεξε να περάσει ένα μέρος των διακοπών της στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο.

Η τραγουδίστρια του πρώην συγκροτήματος «Pussycat Dolls» μοιράζεται φωτογραφίες και βίντεο από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δίνοντάς τους έτσι μια γεύση από τη ζωή της.

Τις τελευταίες ημέρες, ο λογαριασμός της στο Instagram έχει γεμίσει με στιγμιότυπα από το σκάφος, όπου περνάει τις διακοπές της, με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας. «Μέσα σε ένα βαρύ πρόγραμμα εργασίας, ποτέ δεν ήμουν πιο ευγνώμων γι' αυτές τις γλυκιές καλοκαιρινές στιγμές και θα πάρω το ουίσκι μου, "με πάγο"», έγραψε στην ανάρτησή της. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Nicole Scherzinger
