Ο Χάρι Πότερ... μεγάλωσε: Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ έλιωσε στο γυμναστήριο και οι κοιλιακοί του έγιναν viral

Ο 34χρονος ηθοποιός, ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του ως Χάρι Πότερ, έχει ξεκάθαρα ιδρώσει την φανέλα στο γυμναστήριο καταφέρνοντας να αλλάξει εντελώς τη σωματοδομή του.

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ απεκδύεται τελικά τον τίτλο του μικρού μάγου έχοντας πρώτα κυριοκεκτικά γδυθεί για να μας δείξει το καλογυμνασμένο του σώμα.

Ο 34χρονος ηθοποιός, ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του ως Χάρι Πότερ, έχει ξεκάθαρα ιδρώσει την φανέλα στο γυμναστήριο καταφέρνοντας να αλλάξει εντελώς τη σωματοδομή του.

Και μπορεί σήμερα να σηκώνει βάρι ωστόσο σε ηλικία 12 ετών σήκωσε το ραβδί του Χάρι Πότερ στην ομώνυμη σειρά ταινιών οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 2011.

Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως η Γυναίκα με τα Μαύρα, η Χαμένη Πόλη και το Now You See Me 2.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ο Ράντκλιφ παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην κωμική σειρά του TBS, Miracle Workers, όπου εμφανίζεται ως διαφορετικός χαρακτήρας σε κάθε σεζόν.

Στον πιο πρόσφατο κύκλο, υποδύεται τον πολεμιστή του δρόμου Sid, ο οποίος ζει σε έναν μεταπυρηνικό κόσμο αποκάλυψης.

Στο φινάλε του δε μας δείχνει ακριβώς τι θαύματα κάνει το γυμναστήριο αφού όντας σε άψογη φόρμα, είναι ικανός μέχρι να διαλύσει ρομπότ με τα χέρια του.

Ο Ράντκλιφ δεν έχει διστάσει να γδυθεί για έναν ρόλο αλλά είναι η πρώτη φορά που επιδεικνύει στο κοινό, τα αποτελέσματα της σκληρής προπόνησης στην οποία και προφανώς επιδίδεται το τελευταίο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.