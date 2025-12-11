Ο Ντάνιελ Κρεγκ μετά τον Τζέιμς Μποντ: Ποτέ δεν δούλεψα τόσο σκληρά…

Ο Ντάνιελ Κρεγκ παραδέχτηκε ότι απολαμβάνει περισσότερο την υποκριτική από τότε που αποχώρησε από τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, αν και δουλεύει σκληρότερα από ποτέ.

Ο 57χρονος ηθοποιός υποδύθηκε τον εμβληματικό ρόλο του 007 για 15 χρόνια σε πέντε ταινίες, πριν αποχωρήσει το 2021.Οι υπεύθυνοι της σειράς ταινιών κατασκοπίας τον σκότωσαν στο «No Time To Die», μια απόφαση που ο Ντάνιελ Κρεγκ είχε υποστηρίξει, για να βάλει ένα οριστικό τέλος στη… θητεία του.

Τέσσερα χρόνια μετά, ο διάσημος ηθοποιός παραδέχτηκε ότι απολαμβάνει περισσότερο τη δουλειά του ως ηθοποιός και αναλαμβάνει ρόλους για τους οποίους στο παρελθόν μπορεί να ήταν αβέβαιος. Ο γοητευτικός ηθοποιός δήλωσε: «Δεν αρνούμαι πράγματα για τα οποία στο παρελθόν μπορεί να ήμουν λίγο επιφυλακτικός».

Σε συνέντευξή του στο Radio Times, συνέχισε: «Όταν η υπόθεση με τον Μποντ ήταν σε εξέλιξη στη ζωή μου, η αντιπαράθεση μεταξύ αυτού και ενός άλλου ρόλου με έκανε μερικές φορές να νιώθω αμήχανα. Δουλεύω πιο σκληρά από ποτέ, αλλά ταυτόχρονα το απολαμβάνω περισσότερο από ποτέ. Κάνω πράγματα που είναι πραγματικά ενδιαφέροντα και διαφορετικά».

Πέρυσι, ο Κρεγκ είπε ότι η δουλειά του στη σειρά ταινιών τον είχε αφήσει «άδειο» και «εξουθενωμένο». Εξήγησε: «Στην αρχή με τον Μποντ, νόμιζα ότι έπρεπε να κάνω και άλλες δουλειές, αλλά δεν το έκανα. Γινόμουν σταρ, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό, και οι άνθρωποι με ήθελαν στις ταινίες τους. Απίστευτο.

Οι περισσότεροι ηθοποιοί μένουν χωρίς δουλειά για μεγάλα διαστήματα, οπότε δέχεσαι τις προσφορές που σου κάνουν, αλλά αυτές με άφηναν άδειο. Τελικά, το σημαντικό είναι ότι πληρωνόμουν.

Ήμουν τόσο εξαντλημένος. Χρειαζόμουν έξι μήνες για να ανακάμψω συναισθηματικά. Πάντα είχα την άποψη ότι η ζωή πρέπει να έρχεται πρώτη και, όταν η δουλειά ήρθε πρώτη για λίγο, με εξάντλησε». Από τότε που άφησε πίσω τον 007, ο Ντάνιελ έχει αναλάβει διαφορετικούς ρόλους.

Το 2019 έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μπενουά Μπλανκ, ενός πνευματώδους ντετέκτιβ στην ταινία «Knives Out», με συμπρωταγωνιστές την Άνα Ντε Άρμας, την Τζέιμι Λι Κέρτις και τον Κρίστοφερ Πλάμερ, και συνέχισε να πρωταγωνιστεί στις επόμενες ταινίες της σειράς «Glass Onion» και «Wake Up Dead Man».

