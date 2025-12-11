Η Κέλι Όσμπορν, η γνωστή τηλεοπτική προσωπικότητα και κόρη του θρυλικού Όζι Όσμπορν, βρίσκεται εδώ και εβδομάδες στο επίκεντρο ενός σκληρού και συχνά απάνθρωπου δημόσιου σχολιασμού. Η αφορμή; Η εμφανώς μεγάλη απώλεια βάρους της, που προκάλεσε έκρηξη σχολίων και υποθέσεων στα κοινωνικά δίκτυα: από κακεντρεχή σχόλια μέχρι αβάσιμες εικασίες για χρήση φαρμάκων αδυνατίσματος, όπως το Ozempic.

Η Κέλι Όσμπορν, όμως, δεν έμεινε αυτή τη φορά σιωπηλή. Με ένα έντονα φορτισμένο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο αργότερα διέγραψε, απάντησε με τρόπο αφοπλιστικό, αποκαλύπτοντας πως η εξωτερική της εικόνα δεν είναι το αποτέλεσμα κάποιας δίαιτας ή «μαγικού» χαπιού, αλλά της εξαιρετικά δύσκολης φάσης που βιώνει μετά τον θάνατο του πατέρα της.

«Ο πατέρας μου μόλις πέθανε… αφήστε με ήσυχη»

Στο μήνυμά της, που προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις, η Κέλι Όσμπορν εξήγησε ότι το τελευταίο διάστημα παλεύει με την απώλεια του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2025. Όπως είπε, το πένθος έχει επηρεάσει έντονα την ψυχική της υγεία αλλά και την καθημερινότητά της, μεταξύ αυτών και την όρεξή της για φαγητό.

«Δεν τρώω όπως πριν… Δεν μπορώ. Ο πατέρας μου μόλις πέθανε. Το μόνο που έχω αυτή τη στιγμή είναι η οικογένειά μου. Και σε όσους βιάζονται να κρίνουν την εμφάνισή μου: απλώς… φύγετε από τη ζωή μου», είπε με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Το μήνυμά της ήταν ευθύ, ωμό και ανθρώπινο. Και για πολλούς, αποτέλεσε υπενθύμιση πως πίσω από κάθε φωτογραφία στα social media μπορεί να κρύβονται άλλα πράγματα…

Η μητέρα της, Σάρον Όσμπορν, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, υπερασπίστηκε δημόσια την κόρη της, εξηγώντας πως η Κέλι βρίσκεται σε εξαιρετικά ευάλωτη φάση. «Ο κόσμος δεν έχει ιδέα τι περνά. Το πένθος είναι συντριπτικό. Να σχολιάζουν το σώμα της αυτή τη στιγμή είναι απάνθρωπο», είπε, καταδικάζοντας την τοξικότητα που υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η οικογένεια Όσμπορν, άλλωστε, δεν είναι ξένη με το δημόσιο ενδιαφέρον, συχνά υπερβολικό, γύρω από την προσωπική τους ζωή. Όμως, όπως σημείωσε η Σάρον, «υπάρχουν στιγμές όπου πρέπει να αφήνεις την ανθρωπιά να προηγείται του κουτσομπολιού».

Η Κέλι Όσμπορν δεν είναι η πρώτη –και δεν θα είναι η τελευταία– που βιώνει τη σκληρή πλευρά των «τρολ» του διαδικτύου. Από τότε που έγινε διάσημη ως έφηβη μέσα από το reality «The Osbournes», η εμφάνισή της αποτελούσε μόνιμο αντικείμενο σχολιασμού: όταν είχε παραπάνω κιλά, την αποκαλούσαν «ατημέλητη». Τώρα που είναι πιο αδύνατη, την κατηγορούν για «υπερβολική απώλεια βάρους» ή για χρήση φαρμάκων.

Η ίδια έχει μιλήσει πολλές φορές για τη μάχη της με την αυτοεκτίμηση και τη σχέση της με το φαγητό, αποκαλύπτοντας ότι της πήρε πολλά χρόνια να… αγαπήσει τον εαυτό της. Το τελευταίο κύμα κριτικής, όμως, φαίνεται πως ξεπέρασε κάθε όριο. «Ανεβάζω μόνο όμορφες στιγμές από τη ζωή μου. Κανείς δεν έχει ανάγκη να βλέπει τις σκοτεινές μου μέρες», είπε στο βίντεο, καταδεικνύοντας το χάσμα ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και την πραγματικότητα πίσω από αυτήν.

«Σταματήστε να μιλάτε για τα σώματα των άλλων»

Το ξεκάθαρο μήνυμα της Κέλι Όσμπορν, παρά τα νεύρα, την ένταση και την πίκρα πίσω από τα λόγια της, συνοψίζεται σε μια απλή αλλά σημαντική φράση: σεβασμός. «Σταματήστε να μιλάτε για τα σώματα των άλλων», λέει με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, η ίδια ζητά το αυτονόητο: να μπορεί να θρηνεί, να αναπνέει και να ζει μακριά από την ασφυκτική πίεση της δημόσιας κριτικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.