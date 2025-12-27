Με λόγια καρδιάς και έντονη συναισθηματική φόρτιση, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε τον απολογισμό της χρονιάς που ολοκληρώνεται, περιγράφοντάς την ως μια περίοδο βαθιάς δοκιμασίας, αλλά και προσωπικής αντοχής.

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τραγουδιστής ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που δέχθηκε, ενώ έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όσους –όπως είπε– θεωρούν ότι μπορούν να καθορίζουν τη ζωή του: «Φτάνει».

Το βίντεο δημοσιεύτηκε το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και τραβήχτηκε από τη θάλασσα, έναν χώρο ιδιαίτερης συναισθηματικής σημασίας για τον ίδιο. Εκεί, όπως αποκάλυψε, συνήθιζε να πηγαίνει με τη σκυλίτσα του, την Αρίθα, την οποία αποχαιρέτησε πριν από λίγους μήνες.

Λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε για μια χρονιά που, όπως ανέφερε, τον δοκίμασε βαθιά. «Ήταν μια χρονιά δοκιμασίας», είπε χαρακτηριστικά, επιλέγοντας να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη και την κατανόηση του κόσμου σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του.

Παρά τις δυσκολίες, ο καλλιτέχνης στάθηκε και στη δύναμη που αντλεί από τη σκηνή και το κοινό του, τονίζοντας ότι κάθε Πέμπτη και Σάββατο στην Ακτή Πειραιώς «ζει ένα όνειρο». Παράλληλα, δεν παρέλειψε να στείλει ένα μήνυμα αυτοσεβασμού και ορίων, επισημαίνοντας ότι η υπομονή δεν πρέπει να συγχέεται με την παραίτηση. «Η υπομονή είναι αρετή, δεν δηλώνει ηττοπάθεια», ανέφερε, προσθέτοντας τη φράση «ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον».

Το τελευταίο διάστημα, το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ωστόσο στο μήνυμά του επέλεξε να εστιάσει στη δύναμη της πίστης και της αντοχής ενόψει της νέας χρονιάς. Κλείνοντας, ευχήθηκε «καλή χρονιά με πίστη», συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τη λιτή φράση: «Τρία συν Ένα. Καλή Χρονιά, όπως και οι προηγούμενες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.