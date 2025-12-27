Η Σοφία Βεργκάρα στη Βιέννη: Χριστουγεννιάτικη λάμψη με σέξι αέρα... (φωτό)

Η Σοφία Βεργκάρα βρέθηκε στη Βιέννη για τις γιορτές των Χριστουγέννων και μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη γιορτινή της απόδραση μέσα από τα social media. Η 53χρονη σταρ του «Modern Family» πόζαρε στο εντυπωσιακά διακοσμημένο λόμπι του ιστορικού Hotel Sacher, ενός από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία της αυστριακής πρωτεύουσας.

Η Βεργκάρα εμφανίστηκε με κόκκινο καρό φόρεμα σε χριστουγεννιάτικο ύφος, επιλέγοντας μια κομψή και θηλυκή εμφάνιση που κέντρισε τα βλέμματα. Με τα μαλλιά της ελεύθερα και διακριτικό μακιγιάζ που τόνιζε τη φυσική της λάμψη, ολοκλήρωσε το «look» με κοσμήματα, ανάμεσά τους ένα διαμαντένιο μενταγιόν.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο 34χρονος γιος της, Μανόλο Γκονζάλες, τον οποίο απέκτησε από τον πρώτο της γάμο με τον Τζο Γκονζάλες. Μαζί τους ήταν και η στενή της φίλη Αναστάζια Σοάρ, ιδρύτρια της παγκοσμίως γνωστής εταιρείας Anastasia Beverly Hills, καθώς και η κόρη της, με τον σύντροφό της Τζακ Αλεξάντερ. Η παρέα φωτογραφήθηκε μπροστά από τον χαρακτηριστικό καρυοθραύστη του ξενοδοχείου, σε απόλυτα γιορτινή ατμόσφαιρα.

Το Hotel Sacher, σύμβολο της βιεννέζικης πολυτέλειας του 19ου αιώνα, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την Κρατική Όπερα της Βιέννης και το Μουσείο Albertina. Στους διαδρόμους του έχουν φιλοξενηθεί εμβληματικές προσωπικότητες, από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ και την Γκρέτα Γκάρμπο έως τη Γκρέις Κέλι και σύγχρονους αστέρες του Χόλιγουντ, όπως η Κέιτ Μος, η Έμα Στόουν και ο Μπρους Γουίλις.

Το ξενοδοχείο φημίζεται όχι μόνο για την ιστορία και τη διακόσμησή του, αλλά και για τη διάσημη Sachertorte, τη σοκολατένια τούρτα-σύμβολο της βιεννέζικης ζαχαροπλαστικής. Με φόντο αυτό το ιστορικό σκηνικό, η Σοφία Βεργκάρα έζησε τα φετινά της Χριστούγεννα συνδυάζοντας κομψότητα, οικογενειακές στιγμές και την ξεχωριστή λάμψη της Βιέννης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.