Χαμός στα MTV VMAs με τον Damiano David: Εμφανίστηκε στη σκηνή με γυμνά οπίσθια- Δείτε βίντεο

Η τελετή απονομής των βραβείων έγινε το βράδυ της Κυριακής στο Prudential Centre στο New Jersey με παρουσιαστές τη Nicki Minaj, τον LL Cool J και τον Jack Harlow.

Την παλιά τους αίγλη φάνηκαν να ανακτούν μετά από χρόνια τα Video Music Awards του MTV και ανάμεσα στους μεγάλους νικητές της βραδιάς ήταν και οι Maneskin, το ιταλικό συγκρότημα του Damiano David που είχε κερδίσει τη Eurovision το 2021.

Οι Maneskin απέσπασαν το βραβείο «Moon Person» για το Best Alternative μουσικό βίντεο «I Wanna Be Your Slave».

Ωστόσο, όταν το συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το κομμάτι «Supermodel», όλοι είδαν πως ο Damiano David επιδείκνυε τα γυμνά οπίσθιά του και έγινε χαμός στο twitter, καθώς άλλοι έκραζαν τους διοργανωτές των βραβείων επειδή στην τηλεοπτική μετάδοση προσπάθησαν να "κρύψουν" τα πλάνα με τα γυμνά οπίσθια και άλλοι έκραξαν τον ίδιο τον Damiano για την ακραία στιλιστική επιλογή του.

