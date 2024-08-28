Ο Άφλεκ και η Κένεντι «είχαν συνδεθεί» το 2020

Η Κικ Κένεντι και ο Μπεν Άφλεκ άρχισαν να κάνουν παρέα ακόμη και πριν ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αρχίσει να βγαίνει με τη σταρ της «Blonde» Άνα ντε Άρμας τον Μάρτιο του 2020, σύμφωνα με το Page Six.

Ο Άφλεκ και η Κένεντι έχουν θεαθεί μαζί στο Polo Lounge στο ξενοδοχείο Beverly Hills τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, φαίνεται ότι ήταν φίλοι για περισσότερο καιρό πριν αρχίσουν να διαρρέουν φήμες για τους δυο τους στα ΜΜΕ.

«Η φιλία τους χρονολογείται, ακόμη και πριν από την Άνα», είπε πηγή από το Χόλιγουντ στο Page Six. «Όταν ο Μπεν άρχισε να βλέπει την Άνα το 2020 και πέρασε την καραντίνα μαζί της κατά τη διάρκεια του Covid, η Κικ Κένεντι δεν ενθουσιάστηκε με την εξέλιξη».

Αφού τα πράγματα δυσκόλεψαν με τη σύζυγό του Τζένιφερ Λόπεζ νωρίτερα φέτος, ο Άφλεκ ήρθε ξανά σε επαφή με την Κένεντι, αναφέρει το δημοσίευμα.

Παρά το γεγονός ότι πολλές πηγές επιβεβαίωσαν στο περιοδικό People ότι ο Άφλεκ, 52 ετών, και η Κένεντι, 36, κόρη του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ « περνούσαν χρόνο μαζί », εκπρόσωπος του ηθοποιού αρνήθηκε ότι βγαίνουν ραντεβού, λέγοντας στην εφημερίδα : «Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε τίποτα από αυτά. Δεν ξέρω αν γνωρίζονται καν».

Ωστόσο, άλλη πηγή ανέφερε ότι «ο Άφλεκ δεν θα ήθελε τίποτα περισσότερο από το να είναι μέλος της φυλής Κένεντι. Είναι ένα όνειρο για οποιονδήποτε τύπο από τη Βοστώνη… Νομίζω ότι θα προτιμούσε να το έχει αυτό παρά μια πολυτελή ζωή δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο κόκκινο χαλί με την Τζένιφερ Λόπεζ.”

Ο εκπρόσωπος του Άφλεκ ερωτηθείς από το Page Six ωστόσο επέμεινε «αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν κάνουν παρέα».



Πηγή: skai.gr

