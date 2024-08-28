Την Ελλάδα επέλεξαν για τις διακοπές τους ο πρώην ποδοσφαιριστής, Ζεράρ Πικέ και η 25χρονη σύντροφός του Κλάρα Κία.

Το ζευγάρι που είναι μαζί εδώ και τρία χρόνια, μετά τον χωρισμό του ποδοσφαιριστή με την Σακίρα επέλεξε την Πελοπόννησο για τις διακοπές του.

Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα μοιράστηκε φωτογραφίες στο λογαριασμό του στο Instagram από τη διαμονή του σε πολυτελές ξενοδοχείο στην ανατολική ακτή της Πελοποννήσου, κοντά στο Πόρτο Χέλι. Πρόκειται, όπως γράφει η ισπανική εφημερίδα La Vanguardia, για το Amanzoe, στο οποίο γυρίστηκε και η ταινία «Glass Onion» με τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε δείχνει στη μία την τεράστια πισίνα και μια άλλη πολύ ρομαντική με δύο ποτήρια κρασί με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

