Τζένιφερ Λόπεζ: Η πρώτη ανάρτηση μετά την αίτηση διαζυγίου από τον Μπεν Άφλεκ

Την πρώτη ανάρτηση μετά την αίτηση διαζυγίου από τον Μπεν Άφλεκ έκανε η Τζένιφερ Λόπεζ στο Instagram.

Ωστόσο, ενώ το κοινό της περιμένει κάποιο σχόλιο για τον χωρισμό της, εκείνη απλώς αναδημοσίευσε μια φωτογραφία που φαίνεται να ήταν από φωτογράφιση τον Δεκέμβριο του 2020, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Υπενθυμίζεται ότι η Λατίνα σταρ Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της και διάσημο ηθοποιό Μπεν Αφλεκ (Ben Affleck) την Τρίτη, στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Μάλιστα, οι δυο σταρ πουλάνε μια έπαυλη που είχαν αποκτήσει μαζί για 60 εκατ. δολάρια, το 2023, στο Μπέβερλι Χιλς.

Πηγή: skai.gr

