Σάρον Όσμπορν: Σοκάρει η εικόνα της - Σκιά του εαυτού της μετά τον θάνατο του Όζι

H Σάρον Όσμπορν έδειχνε συγκλονισμένη και «εύθραστη», καθώς φωτογράφοι την απαθανάτισαν μετά την κηδεία του συζύγου της, Όζι. Μόλις δύο ημέρες μετά την τραγική απώλεια, ο γιος τους Τζακ δήλωσε ότι η μητέρα του «δεν ήταν καλά». Η 72χρονη Σάρον φωτογραφήθηκε να προσπαθεί γενναία να συνεχίσει τη ζωή της μετά τον θάνατο του συζύγου της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για 43 χρόνια.

Sharon Osbourne cuts a heartbreaking figure as she is pictured for the first time since husband Ozzy's funeral https://t.co/KyDSsrayb6 October 9, 2025

Ο θρύλος των Black Sabbath πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια στο σπίτι του στις 22 Ιουλίου, μόλις δύο εβδομάδες μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία με τα μέλη της μπάντας του στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύει η «Daily Mail», η Σάρον Όσμπορν δείχνει αδύναμη, ενώ φαινόταν να κρατάει το τηλέφωνό της σφιχτά στην αγκαλιά της. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν σε κατάστημα στο Λονδίνο, μία ημέρα πριν από τα γενέθλιά της - τα πρώτα της χωρίς τον Όζι.

Μετά την είδηση του θανάτου του, η Σάρον μίλησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του για την «συγκλονιστική αγάπη και υποστήριξη» που της έδειξαν. Η Σάρον παραδέχτηκε ότι τη «στήριξαν» οι άνθρωποι γύρω της, προσθέτοντας ότι «ακόμα προσπαθεί να βρει τα πατήματά της» μετά την απώλεια του συζύγου της, για τον οποίο συχνά έλεγε ότι ζούσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.