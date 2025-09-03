Ντούα Λίπα: Η σέξι εμφάνισή της στο Τορόντο κάτι μας θύμισε… - Καλό το κορμάκι, αλλά Μαντόνα δεν είναι (video-φωτό)

Η Ντούα Λίπα (Dua Lipa) ενθουσίασε τους θαυμαστές της με την εμφάνισή της, καθώς ξεκίνησε τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025, το καναδικό σκέλος της περιοδείας της «Radical Optimism Tour». Η 30χρονη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα μεταλλικό χρυσό κορμάκι, στο Scotiabank Arena του Τορόντο. Η διάσημη καλλιτέχνιδα είναι κορμάρα και της αρέσει να επιδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Η περιοδεία ξεκίνησε το 2024 και θα συνεχιστεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, με τη Βρετανίδα σταρ να εμφανίζεται σε χώρους σε όλο τον κόσμο.

Η Ντούα Λίπα (Dua Lipa) και ο αρραβωνιαστικός της, Callum Turner, ετοιμάζονται για γάμο και το ζευγάρι πριν από λίγες ημέρες ίδρυσε τη δική του επιχείρηση. Πρόκειται για μια εταιρεία παραγωγής ταινιών. Μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα «The Sun»: «Η Ντούα Λίπα και ο Callum είναι και οι δύο πολύ φιλόδοξοι άνθρωποι και έχουν πολλά σχέδια για επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν μαζί. Η καλλιτέχνιδα έχει δοκιμάσει τις δυνάμεις της στον κινηματογράφο στο παρελθόν».

«Θα ήθελα πολύ να κάνω παιδιά μια μέρα», είχε πει σε συνέντευξή της η καλλιτέχνιδα όταν πόζαρε για το εξώφυλλο της βρετανικής «Vogue». «Αλλά αναρωτιέμαι πάντα ποια θα είναι η κατάλληλη στιγμή, πώς θα ταιριάζει με τη δουλειά μου και πόσο χρόνο θα πρέπει να αφιερώσω. Νομίζω ότι είναι ένα από αυτά τα πράγματα που θα συμβούν όταν συμβούν. Αγαπώ τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα για να μεγαλώσεις ένα παιδί από το να αγαπάς απλώς τα παιδιά», πρόσθεσε η Λίπα.

Επίσης, πρόσφατα η διεθνής σούπερ σταρ της ποπ, απέκτησε επίσημα την κοσοβάρικη υπηκοότητα μετά από τιμητική διάκριση που της απονεμήθηκε από την Πρόεδρο του Κοσόβου, Βιόσα Οσμάνι. Με αλβανοκοσοβάρικες ρίζες, η Λίπα γεννήθηκε στο Λονδίνο από τους Anesa και Dukagjin Lipa και σε ηλικία 11 ετών μετακόμισε με την οικογένειά της στην Πρίστινα, επιστρέφοντας στην πατρίδα των γονιών της μετά την ανεξαρτησία του Κοσόβου το 2008. Παρόλο που επέστρεψε στο Λονδίνο στα 15 της χρόνια, η επαφή της με το Κόσοβο παρέμεινε ισχυρή, κάτι που επιβεβαιώθηκε με τη λήψη της νέας υπηκοότητας.

