Φωτιά στα… κόκκινα για τη Σάλμα Χάγιεκ: Έγινε 59 ετών και γιόρτασε τα γενέθλιά της με ένα κόκκινο μπικίνι (φωτό)

Η Σάλμα Χάγιεκ, που έχει πρωταγωνιστήσει σε πάνω από 70 ταινίες, έγινε 59 ετών και είπε να το γιορτάσει με τον δικό της, ξεχωριστό, τρόπο. Η διάσημη σταρ δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία της, στην οποία φαίνεται σε πολύ καλή φόρμα και φορώντας ένα κόκκινο μπικίνι. Κρατούσε στο χέρι της ένα κοκτέιλ, ενώ η ηθοποιός φαινόταν να βρίσκεται μέσα σε ένα σκάφος.

«59 χρόνια γύρω από τον ήλιο και ακόμα χορεύω. Χαιρετίσματα σε όλους σας και ευχαριστώ για την αγάπη σας», έγραψε η σταρ στην ανάρτησή της.

Τον περασμένο Μάιο, η Χάγιεκ αποκάλυψε ότι υπέφερε από το «σύνδρομο του απατεώνα», πριν ποζάρει για το τεύχος του «Sports Illustrated». Η ίδια παραδέχτηκε ότι είχε πολλές αμφιβολίες για τον εαυτό της πριν από τη φωτογράφιση. Το «σύνδρομο του απατεώνα» (Imposter Syndrome) είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο που αφορά τα άτομα με ικανότητες, τα οποία νιώθουν ανάξια της επιτυχίας τους.

Για πολλούς επιτυχημένους ανθρώπους υπάρχει μια παραδοξότητα. Παρά τη σκληρή εργασία, το μορφωτικό υπόβαθρο, τις δεξιότητες και την εμπειρία τους, νιώθουν πως όσα έχουν επιτύχει στην πραγματικότητα δεν τους αξίζουν. Στην ψυχολογία το φαινόμενο αυτό έχει αποτυπωθεί ως «Imposter Syndrome» και πλέον εμφανίζεται σε όλο και περισσότερους εργαζόμενους σε κάθε κλάδο.

Μιλώντας στο περιοδικό, η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι κατάφερε να γίνει το κορίτσι του «Sports Illustrated», καθώς «δεν έμοιαζε με μοντέλο» στα νεανικά της χρόνια.

(Δείτε το βίντεο πατώντας πάνω στο ένθετο του Instagram)

Η σταρ του Χόλιγουντ, η οποία λάνσαρε τη δική της σειρά καλλυντικών, προϊόντων περιποίησης δέρματος και μαλλιών πριν από κάποια χρόνια, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θυμάμαι όταν ήμουν νέα, ενθουσιαζόμουν όταν έβλεπα το τεύχος με τα μαγιό του Sports Illustrated. Φυσικά, δεν έμοιαζα με μοντέλο, οπότε δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου ότι μια μέρα θα γινόμουν εξώφυλλο. Αν κάποιος μου έλεγε ότι αυτό θα γινόταν στα 58 μου, θα τον έστελνα στο τρελοκομείο, αλλά ο κόσμος έχει αλλάξει και αυτό είναι συναρπαστικό». Επίσης, η Salma Hayek δήλωσε ότι χάρηκε που είδε γυναίκες άνω των 50 ετών να αισθάνονται σέξι και επέμεινε ότι θα ζήσει τη ζωή στο έπακρο.

Salma Hayek latest Sports Illustrated photoshoot. Looking this good at 58 is really something 🥵 pic.twitter.com/j8Mv7PfFLx — Perra Peramide (@Perraperamide) May 14, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.