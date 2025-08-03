Dua Lipa: «Ευγνώμων» για την απόκτηση της κοσοβάρικης υπηκοότητας

Η Dua Lipa, διεθνής σούπερ σταρ της ποπ, απέκτησε επίσημα την κοσοβάρικη υπηκοότητα μετά από τιμητική διάκριση που της απονεμήθηκε από την Πρόεδρο του Κοσόβου, Βιόσα Οσμάνι. Η ίδια η καλλιτέχνιδα εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη της για αυτήν την αναγνώριση, σημειώνοντας σε ανάρτησή της στο Instagram: «Αισθάνομαι τόσο ευγνώμων που μου απονεμήθηκε η κοσοβάρικη υπηκοότητα από την πρόεδρό μας Βιόσα Οσμάνι».

Με αλβανοκοσοβάρικες ρίζες, η Dua Lipa γεννήθηκε στο Λονδίνο από τους Anesa και Dukagjin Lipa και σε ηλικία 11 ετών μετακόμισε με την οικογένειά της στην Πρίστινα, επιστρέφοντας στην πατρίδα των γονιών της μετά την ανεξαρτησία του Κοσόβου το 2008. Παρόλο που επέστρεψε στο Λονδίνο στα 15 της χρόνια, η επαφή της με το Κόσοβο παρέμεινε ισχυρή, κάτι που επιβεβαιώθηκε με τη λήψη της νέας υπηκοότητας.

Αναγνώριση και συγκίνηση στη γενέτειρα των γονιών της

Η Πρόεδρος του Κοσόβου ανέδειξε τον ιδιαίτερο δεσμό της καλλιτέχνιδας με τη χώρα, δηλώνοντας δημόσια: «Η Dua και το Κόσοβο ήταν πάντα άρρηκτα συνδεδεμένα. Από τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου ως στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων, έχει μεταφέρει την ιστορία μας με δύναμη, υπερηφάνεια και χάρη. Η ευγνωμοσύνη μας είναι ατελείωτη για όλα όσα έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει για το Κόσοβο, τη νεολαία μας, την τέχνη μας και για τη διεθνή εικόνα της χώρας μας». Με αφορμή τη τελετή, η πρόεδρος δημοσίευσε επίσης εικόνες στα κοινωνικά δίκτυα, καλωσορίζοντας τη Dua Lipa στη χώρα: «Καλώς ήρθες πίσω στο σπίτι Dua».

Αμέσως μετά την τελετή, η Dua Lipa συμμετείχε σε μια ξεχωριστή μουσική στιγμή στο φεστιβάλ Sunny Hill στην Πρίστινα, το οποίο ιδρύθηκε από την ίδια το 2018. Εκεί, ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον πατέρα της, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Era» στα αλβανικά, συγκινώντας το κοινό.

Σε σχετική της ανάρτηση στο X, η τραγουδίστρια έγραψε: «Το να μοιράζομαι αυτή τη νύχτα μαζί σας, στην πόλη που με διαμόρφωσε, περιτριγυρισμένη από τόση ενέργεια, χαρά και περηφάνια... είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια τι σημαίνει». Και προσέθεσε: «Το να ερμηνεύω για εσάς και να μοιράζομαι τη σκηνή με τον μπαμπά μου, είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Νιώθω απίστευτα τυχερή και ευγνώμων».

Σημειώνεται πως τον Νοέμβριο του 2022, σύμφωνα με το Guardian, η Dua Lipa τιμήθηκε επίσης με την αλβανική υπηκοότητα από τον Πρόεδρο της Αλβανίας, Μπαϊράμ Μπεγκάι.

Πηγή: skai.gr

