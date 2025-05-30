Ένα οικογενειακό μυστικό αποκάλυψαν οι διάσημες αδελφές του μόντελινγκ Gigi και Bella Hadid, αφήνοντας άφωνους τους θαυμαστές τους.

Η Τζίτζι Χαντίντ, 30 ετών, και η Μπέλα Χαντίντ, 28, παραδέχθηκαν επίσημα πως έχουν μια ετεροθαλή αδελφή: την 23χρονη Aydan Nix, η οποία είναι καρπός μιας σύντομης σχέσης του πατέρα τους, Μοχάμεντ Χαντίντ, με μια γυναίκα ονόματι Τέρι Χάτφιλντ Νταλ, όπως γράφει η «New York Post».

Σε κοινή τους δήλωση στην «Daily Mail», οι αδελφές Χαντίντ ανέφεραν: «Πριν από, περίπου, 20 χρόνια ο πατέρας μας, όσο ήταν ανύπαντρος, είχε μια σύντομη σχέση που οδήγησε σε εγκυμοσύνη».

H Aydan Nix μεγάλωσε χωρίς να γνωρίζει την πραγματική της καταγωγή. Όπως αποκαλύφθηκε, έκανε τεστ DNA από περιέργεια και έτσι προέκυψε ο βιολογικός της δεσμός με τη γνωστή οικογένεια.

Οι Χαντίντ είπαν πως έμαθαν για την ύπαρξή της στα τέλη του 2023, όταν η Aydan Nix σπούδαζε στο Παρίσι. Από τότε έχουν αναπτύξει στενή σχέση και εκείνη έχει γνωρίσει όλη την οικογένεια, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα τους, Μοχάμεντ Χαντίντ.

«Έχουμε αγαπήσει αυτή την απρόσμενη και όμορφη προσθήκη στην οικογένειά μας. Την αγκαλιάσαμε με ανοιχτή καρδιά», ανέφεραν οι αδελφές. Ταυτόχρονα, ζήτησαν από τα μέσα και το κοινό να σεβαστούν την επιθυμία της Άινταν Νιξ για ιδιωτικότητα.

Η Άινταν Νιξ γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Φλόριντα, θεωρώντας πατέρα της τον άντρα που τη μεγάλωσε μέχρι τον ξαφνικό θάνατό του, όταν εκείνη ήταν 19 ετών. Σήμερα, ζει στη Νέα Υόρκη, έχει αποφοιτήσει από τη Σχολή Σχεδίου Parsons και ονειρεύεται να γίνει σχεδιάστρια, στιλίστρια και influencer.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο Μοχάμεντ Χαντίντ γνώριζε την ύπαρξή της, αλλά δεν τη στήριξε οικονομικά, ούτε έχει προβεί σε δημόσια αναγνώριση. Ο Χαντίντ έχει ακόμη πέντε παιδιά: την Τζίτζι, την Μπέλα και τον Ανουάρ με τη Γιολάντα Χαντίντ, καθώς και τις Μαριέλ και Αλάνα από τον πρώτο του γάμο με τη Μέρι Μπάτλερ.

