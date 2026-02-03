Λίλι Άλεν: Ήμουν βαθιά λυπημένη - Η απιστία, οι ανοιχτές σχέσεις και η κατάρρευση του γάμου της

Συνήθως, στις πιο δύσκολες στιγμές καταλαβαίνεις ποιοι είναι οι αληθινοί σου φίλοι. Για τη Λίλι Άλεν, αυτές οι στιγμές αντιπροσωπεύουν τους τελευταίους μήνες του σύντομου γάμου της με τον ηθοποιό Ντέιβιντ Χάρμπουρ, τις δραματικές επιπτώσεις που είχαν οι φερόμενες απιστίες του στην σωματική της υγεία και, αργότερα, μια καριέρα στη δισκογραφία που, ορισμένοι, θεωρούσαν ότι είχε τελειώσει.

Αλλά θα οδηγούσε, επίσης, τη μητέρα δύο παιδιών να βρει υποστήριξη στα πιο απίθανα μέρη, κυρίως στη στενή ομάδα των μαμάδων του σχολείου με τις οποίες έγινε φίλη μέσω των κοριτσιών της, της Ethel και της Marnie, πολύ πριν από την έκπληξη της κυκλοφορίας του περσινού άλμπουμ «West End Girl», που αφορούσε τον χωρισμό της.

«Ήταν εκεί όταν βρισκόμουν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Έβλεπαν πόσο εξαντλημένη ήμουν, πόσο ‘’κλειστή’’ είχα γίνει, πόσο αδύνατη είχα γίνει και πόσο λυπημένη ήμουν», είπε η 40χρονη Άλεν σε συνέντευξή της στο «ELLE».

«Ερχόντουσαν να πάρουν τα παιδιά τους από τα ραντεβού τους για παιχνίδι και εγώ δεν κατέβαινα κάτω. Ήμουν στο δωμάτιό μου και έκλαιγα. Και έτσι νομίζω ότι βγήκε αυτό το άλμπουμ και όλοι είναι χαρούμενοι για μένα», είπε με νόημα η καλλιτέχνις.

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε χωρίς να διαφημιστεί και πολλοί το περιέγραψαν ως «σκληρό, αποκαλυπτικό αριστούργημα». Το «West End Girl» αποκάλυψε την πολυπλοκότητα της σχέσης της με τον διάσημο ηθοποιό της σειράς «Stranger Things», σε 14 τραγούδια με καυστική ειλικρίνεια και επιβεβαίωσε την επιστροφή της Άλεν στη μουσική μετά από οκτώ χρόνια απουσίας.

«Επεξεργαζόμουν πράγματα που συνέβαιναν σε μια αρκετά τραυματική περίοδο», θυμάται για τη διαδικασία σύνθεσης του άλμπουμ. «Είναι ένα πολύ θυμωμένο άλμπουμ. Και έχει να κάνει περισσότερο με την οργή που κατευθύνεται προς άλλους ανθρώπους».

Πράγματι, με στίχους που επικεντρώνονται στην υποτιθέμενη ανικανότητα του Χάρμπορ, τη συναισθηματική της αντίδραση στην παρακμή του γάμου τους και τις προκλήσεις που προκύπτουν όταν βγαίνεις ραντεβού στα 30 σου, η Άλεν ξεκίνησε μια ρομαντική σχέση με τον ηθοποιό όταν ήταν 35 ετών.

Προκάλεσε, επίσης, μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με την πολυγαμία και τις ανοιχτές σχέσεις, ένα θέμα για το οποίο, όπως λέει, δεν είχε καμία εμπειρία πριν παντρευτεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ το 2020.

«Είναι πραγματικά πολύ διαδεδομένο, και για μερικούς ανθρώπους είναι πραγματικά απολαυστικό και συναρπαστικό, ενώ για άλλους όχι», τόνισε. «Έχω πολλούς queer φίλους, και όταν η σχέση μου άρχισε να αλλάζει, οι γκέι φίλοι μου στη Νέα Υόρκη είπαν: ‘’Ω, δεν ήξερα ότι οι στρέιτ άνθρωποι το έκαναν αυτό!’’. Και εγώ απάντησα: ‘’Ούτε εγώ!’’».

Η Άλεν αντάλλαξε όρκους με τον Χάρμπορ στο Λας Βέγκας πριν μετακομίσει στο σπίτι του ηθοποιού στη Νέα Υόρκη με τα δύο παιδιά της, το οποίο αναφέρεται ως «p***y palace» στο νέο της άλμπουμ.



«Ήθελα τα πράγματα να είναι σχετικά φυσιολογικά», είπε για τη μετακόμισή της στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Ήμουν ευτυχισμένη με την έννοια ότι έκανα αυτό που ήθελα για τα παιδιά μου. Το αν ένιωθα δημιουργικά ικανοποιημένη ή όχι είναι εντελώς διαφορετικό θέμα. Δεν κατάφερα να βρω την ισορροπία μεταξύ των δύο».

Η τραγουδίστρια πρόκειται να ξεκινήσει την περιοδεία «Lily Allen Performs West End Girl», που θα περιλαμβάνει 46 ημερομηνίες, με πρώτη στάση το Glasgow Royal Concert Hall στις 2 Μαρτίου.

«Μακάρι να είχα την εμπειρία ζωής που έχω τώρα από την πρώτη φορά, καθώς θα μπορούσα να τη χειριστώ καλύτερα», επισήμανε και πρόσθεσε: «Αλλά αυτό δεν ήταν το σχέδιο του σύμπαντος για μένα. Ήμουν 20 ετών και δεν είχα ιδέα ποια ήμουν.

Προσπαθείς να καταλάβεις ποιος είσαι και τότε ακούγονται πολύ δυνατές φωνές που λένε: ‘’Όχι, είσαι κάποια άλλη. Αυτές οι φωνές ήταν πολύ πιο δυνατές από τη δική μου και αυτό με έκανε να νιώθω αρκετά ασφυκτικά».

Η καθαρτική απόφαση να μετατρέψει την ιδιωτική της ζωή σε μια εξαιρετικά επιτυχημένη -και πολύ κερδοφόρα- μορφή τέχνης βοήθησε επίσης την τραγουδίστρια να βρει μια διέξοδο για τις απογοητεύσεις που προηγήθηκαν του χωρισμού της από τον ηθοποιό.

«Νομίζω ότι αν έμαθα κάτι για τον εαυτό μου από αυτό, είναι ότι η οργή είναι ισχυρή και απαραίτητη, και δεν είναι απαραίτητα κακό να την εκφράζεις. Στην πραγματικότητα, η καταπιεσμένη οργή είναι αναμφισβήτητα πιο επιζήμια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.