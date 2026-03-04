Ντέιβιντ Μπέκαμ: «Σ’ αγαπάμε» – Το τρυφερό μήνυμα στον Μπρούκλιν για τα γενέθλιά του

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ μοιράστηκαν ευχές για τα γενέθλια του γιου τους, Μπρούκλιν, με αφορμή τα 27α γενέθλιά του. Έξι εβδομάδες μετά τη «βόμβα» που έριξε ο Μπρούκλιν με δήλωσή του ότι κόβει κάθε δεσμό με την οικογένειά του, οι γονείς του έκαναν μια δημόσια κίνηση συμφιλίωσης με αναρτήσεις στο Instagram για τα γενέθλια του πρωτότοκου γιου τους.

Δημοσιεύοντας παιδικές φωτογραφίες του Μπρούκλιν και κάνοντας tag τη σύζυγό του Βικτόρια, ο Ντέιβιντ χρησιμοποίησε το παιδικό παρατσούκλι του γιου του, «Buster», γράφοντας: «27 σήμερα. Χρόνια πολλά ‘’Bust’’. Σε αγαπάμε». Λίγα λεπτά αργότερα η Βικτόρια μοιράστηκε την ίδια φωτογραφία και έγραψε: «Χρόνια πολλά Μπρούκλιν, σε αγαπάμε τόσο πολύ», πριν «ανεβάσει» ακόμη μια φωτογραφία της με τον γιο της, συνοδευόμενη από πολλές καρδιές.

Ο Μπρούκλιν, που πλέον ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη σύζυγό του, ηθοποιό και κόρη του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία και επενδυτή Νέλσον Πελτζ, είχε πρόσφατα εκφράσει την επιθυμία του να απομακρυνθεί από την οικογένειά του μέσα από μια εξασέλιδη δήλωση στο Instagram, γεμάτη σοβαρές κατηγορίες.

Απευθυνόμενος στους ακόλουθούς του τον Ιανουάριο, υποστήριξε ότι οι γονείς του προσπάθησαν να σαμποτάρουν τον γάμο του και ότι πάντοτε έδιναν προτεραιότητα στη δημόσια εικόνα τους αντί για τις οικογενειακές τους σχέσεις. «Σε όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου έλεγχαν την αφήγηση στα μέσα ενημέρωσης για την οικογένειά μας», έγραψε σε έξι σελίδες κειμένου που δημοσίευσε στο Instagram.

«Οι επιτηδευμένες αναρτήσεις στα social media, οι οικογενειακές εκδηλώσεις και οι μη αυθεντικές σχέσεις ήταν πάντα μέρος της ζωής στην οποία γεννήθηκα». Και πρόσθεσε: «Πρόσφατα είδα με τα μάτια μου μέχρι πού μπορούν να φτάσουν για να διοχετεύσουν αμέτρητα ψέματα στα μέσα ενημέρωσης, συχνά εις βάρος αθώων ανθρώπων, προκειμένου να διατηρήσουν την εικόνα τους. Όμως πιστεύω ότι η αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως».

Σε αντίθεση με τα τρία μικρότερα αδέλφια του, ο Μπρούκλιν δεν εμφανίστηκε στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ της μητέρας του στο Netflix, ούτε παρευρέθηκε στην πρεμιέρα του τον Οκτώβριο, όπως είχε κάνει μαζί με τη σύζυγό του Νίκολα στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του πατέρα του στο Λονδίνο το 2023.

Ο Μπρούκλιν και η σύζυγός του απουσίασαν επίσης από τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ τον περασμένο Μάιο, ενώ δεν βρέθηκαν ούτε στο Κάστρο του Ουίνδσορ για την επίσημη τελετή απονομής τίτλου Ιππότη στον πρώην ποδοσφαιριστή στις 4 Νοεμβρίου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντέιβιντ επιχειρεί μια «κίνηση συμφιλίωσης» μέσω Instagram. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, σε μια ακόμη προσπάθεια να γεφυρώσει το χάσμα, συμπεριέλαβε μια φωτογραφία του Μπρούκλιν γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ». Τα γενέθλια του Μπρούκλιν έρχονται μόλις δύο εβδομάδες μετά τον εορτασμό των γενεθλίων του μικρότερου αδελφού του, Κρουζ, που γιόρτασε τα 21 του χρόνια με εντυπωσιακά πάρτι.

Πηγή: skai.gr

