Τρεις μέρες με τον Ντόναλντ Τραμπ: Μοντέλο του «Playboy» αποκαλύπτει τι συνέβη

Πρώην μοντέλο του «Playboy», που είχε σύντομη σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές της δεκαετίας του ’90, δηλώνει σήμερα ότι η δημόσια αναφορά στο ειδύλλιό τους την έχει «στοιχειώσει» για περισσότερο από δέκα χρόνια.

Η Σάντρα Τέιλορ ανέφερε σε συνέντευξή της στην «Daily Mail» ότι τίποτα θετικό δεν προέκυψε από τις αποκαλύψεις για τη σχέση τους και ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται άδικα εξαιτίας των δηλώσεών της. «Μετανιώνω που το ανέφερα», είπε η 59χρονη Τέιλορ, η οποία πόζαρε στο εξώφυλλο του «Playboy» τον Ιούλιο του 1995. «Δεν βγήκε τίποτα καλό από αυτό. Μόνο αρνητικά», πρόσθεσε.

Η γνωριμία με τον Τραμπ

Η Τέιλορ, η οποία έχει εμφανιστεί σε ταινίες όπως «The Princess Bride», «Valentine's Day» και «Under Siege 2: Dark Territory», αποκάλυψε ότι είχε βγει ραντεβού με τον άνδρα που αργότερα έγινε ο 45ος και 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το 1991.

Ο Τραμπ, ο οποίος είναι περίπου 20 χρόνια μεγαλύτερός της, της τηλεφώνησε αφού είδε τη φωτογραφία της στο εξώφυλλο του περιοδικού «New York». Η γνωριμία τους έγινε λίγο μετά τον θάνατο του πατέρα της.

Το σύντομο ειδύλλιο είχε σε μεγάλο βαθμό ξεχαστεί μέχρι το 2015, όταν το μέσο «Page Six» τη ρώτησε αν ο Τραμπ ήταν «καλός στο κρεβάτι», κατά τη διάρκεια προωθητικών εμφανίσεων για την κωμωδία του Γκάρι Μάρσαλ, «Mother’s Day». «Θεέ μου, ήταν υπέροχος», είχε απαντήσει τότε. «Νομίζω ότι θα ήταν ένας εξαιρετικός πρόεδρος».

Οι αντιδράσεις και η δημόσια κριτική

Παρότι η ίδια υποστηρίζει ότι το σχόλιό της δεν είχε πολιτική πρόθεση, η δήλωση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και, όπως λέει, έγινε στόχος επικρίσεων από αντιπάλους του Τραμπ. «Απλώς προσπαθούσα να πω ότι είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος και ότι ήταν πολύ καλός μαζί μου όταν τον χρειαζόμουν περισσότερο, μετά τον θάνατο του πατέρα μου», είπε. «Όταν έχεις βγει με κάποιον στα 19 σου και έχουν περάσει 35 χρόνια, σκέφτεσαι: “Πού ήσουν πριν από 35 χρόνια;”. Οι εποχές τότε ήταν πολύ διαφορετικές».

Σε εκείνο το άρθρο του 2015 είχε αποκαλύψει ότι βγήκε μόλις τρία ραντεβού με τον Τραμπ, λίγο μετά το διαζύγιό του από την πρώτη του σύζυγο, Ιβάνα Τραμπ. Σε μία από τις συναντήσεις τους περπάτησαν στο Central Park South, όπου είδαν έναν άστεγο άνδρα. Ο Τραμπ, του οποίου οι επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν τότε οικονομικές δυσκολίες, της είπε: «Βλέπεις εκείνον τον τύπο; Αξίζει περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια περισσότερο από μένα».

Ο Τραμπ φέρεται επίσης να την έπεισε να αλλάξει το όνομά της από Σάντι Κορν σε Σάντρα Τέιλορ. «Από τότε είμαι η Σάντρα Τέιλορ», είπε. Η ίδια δήλωσε ότι η σχέση τους έληξε όταν έγινε γνωστή. «Στενοχωρήθηκα όταν τελείωσε», παραδέχτηκε. «Ήταν καλός μαζί μου». Η Τέιλορ επιμένει ότι το άρθρο του 2015 δεν την παρουσίασε με δίκαιο τρόπο. «Οι άνθρωποι θα θέλουν να σε κρίνουν και να σε μισήσουν. Υποθέτω ότι αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Γι’ αυτό και έχω παραμείνει σιωπηλή για τόσο καιρό».

Παραμένει, ωστόσο, ενοχλημένη από τις επιθέσεις που δέχθηκε επειδή μίλησε για τα συναισθήματά της σχετικά με τη σχέση τους. «Το να μιλάς για ορισμένα πράγματα σε κάνει να αναρωτιέσαι αν θα έπρεπε απλώς να μείνεις σιωπηλός. Αυτό, πραγματικά, άλλαξε τη ζωή μου», τόνισε.

Η Τέιλορ αποκάλυψε επίσης ότι σκέφτεται να γράψει απομνημονεύματα για τη ζωή της, τα οποία θα περιλαμβάνουν και τη σχέση της με τον Ντόντι Αλ Φαγέντ, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με την πριγκίπισσα Νταϊάνα σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997. Όπως είπε, εκδοτικοί οίκοι της έχουν ήδη προτείνει συμφωνίες, ωστόσο δεν σκοπεύει να ξεκινήσει τη συγγραφή μέχρι να νιώσει έτοιμη ψυχολογικά.

«Έχω ένα υπέροχο παρελθόν με υπέροχους ανθρώπους που γνώρισα ζώντας στη Νέα Υόρκη και δουλεύοντας ως μοντέλο. Και πραγματικά δεν έχω τίποτα κακό να πω για κανέναν», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Αλλά πόσο βαθιά θα έμπαινα σε ένα βιβλίο απομνημονευμάτων; Αν το έκανα, θα πήγαινα όσο βαθιά απαιτεί ένα τέτοιο βιβλίο… θα τα έλεγα όλα».

