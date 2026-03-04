Η «πριγκίπισσα» Πάρις Χίλτον γυμνή στην μπανιέρα της - Γεμίσαμε μπουρμπουλήθρες...

Η Πάρις Χίλτον κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει τα βλέμματα με μια εντυπωσιακή ανάρτηση στα social media, όπου ποζάρει μέσα σε μια μπανιέρα γεμάτη αφρό και μπουρμπουλήθρες.

Η διάσημη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών για την προώθηση της νέα της σειράς προϊόντων για την επιδερμίδα, την Parivie Beauty. Στα στιγμιότυπα εμφανίζεται γυμνή μέσα στην μπανιέρα, με το σώμα της να καλύπτεται διακριτικά από τον αφρό.

Τα ξανθά μαλλιά της είναι πιασμένα ψηλά, ενώ μερικές τούφες πέφτουν χαλαρά γύρω από το πρόσωπό της, δημιουργώντας ένα αισθησιακό αλλά κομψό αποτέλεσμα για τις ανάγκες της καμπάνιας. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Πάρις Χίλτον επιλέγει μια τολμηρή φωτογράφιση. Στις 19 Φεβρουαρίου, γιόρτασε τα γενέθλιά της με μια ιδιαίτερη φωτογράφιση, στην οποία φορούσε ελάχιστα ρούχα.

Στη λεζάντα των φωτογραφιών είχε γράψει: «Με το κοστούμι των γενεθλίων μου», ενώ τις εικόνες τράβηξε ο φωτογράφος Brian Ziff. Στα στιγμιότυπα, η σχεδόν γυμνή Πάρις Χίλτον πόζαρε ανάμεσα σε σατέν υφάσματα, μαξιλάρια και φτερά, έχοντας στο πλευρό της και ένα από τα σκυλάκια της, τον Prince Tokyo Gizmo Hilton.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί έγινε τον Ιανουάριο, στην πρεμιέρα στο Λος Άντζελες του ντοκιμαντέρ της με τίτλο «Infinite Icon: A Visual Memoir».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Πάρις Χίλτον είχε αποκαλύψει ότι αφιερώνει περίπου εννέα ώρες την εβδομάδα σε θεραπείες περιποίησης προσώπου, τονίζοντας πως αντιμετωπίζει τη φροντίδα της επιδερμίδας της «σαν μια αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων», δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς της.

