Νίκολα Πελτζ: «Έπαθε»… Βικτόρια Μπέκαμ - Ποζάρει με μπουρνούζι και πετσέτα όπως η πεθερά της (φωτό)

Η Νίκολα Πελτζ (Nicola Peltz) φάνηκε να μιμείται την πεθερά της, Βικτόρια Μπέκαμ, σε φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram, εν μέσω της συνεχιζόμενης διαμάχης της οικογένειας. Η σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ φόρεσε ένα λευκό μπουρνούζι και μια πετσέτα μαλλιών και «ανέβασε» τα στιγμιότυπα στο Instagram όπως η πεθερά της πριν από ένα μήνα.

Φωτό: Instagram

Και τον περασμένο Φεβρουάριο, η Νίκολα Πελτζ τίμησε τη Βικτόρια, φορώντας ένα κομψό δερμάτινο μπουφάν Dolce & Gabbana, το ίδιο ακριβώς που φορούσε η 49χρονη σχεδιάστρια μόδας το 2001. Η ανάρτησή της ήρθε λίγες ώρες μετά την «απόρριψη» του γιου της Βικτόρια, Μπρούκλιν, από την οικογενειακή της αφιέρωση στον παππού του Τεντ. Ο μεγαλύτερος γιος, 26 ετών, βρίσκεται σε διαμάχη με τους γονείς του, με τον ίδιο και τη σύζυγό του να έχουν κόψει πλέον κάθε επαφή.

Ο Μπρούκλιν απέφυγε το πάρτι για τα 50ά γενέθλια του πατέρα του τον περασμένο μήνα και παρέμεινε σιωπηλός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο δημοσίευσε ένα αφιέρωμα για τα γενέθλια της αδελφής του Χάρπερ. Η οικογένεια Μπέκαμ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διαμάχης που έχει φέρει τον Μπρούκλιν και τη σύζυγό του αντιμέτωπους με την υπόλοιπη οικογένεια. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό ότι το ζευγάρι συναντήθηκε με τον Έλτον Τζον, σε μια απέλπιδα προσπάθεια η οικογένεια να τα βρει.

Πηγή: skai.gr

