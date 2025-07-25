Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Τολμηρό κορίτσι… - «Ανέβασε» φωτογραφία να κάνει ηλιοθεραπεία γυμνή - Τη βλέπετε με δική σας ευθύνη…

Η Έμιλι Ρατακόφσκι (Emily Ratajkowski) πόζαρε γυμνή στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram την Πέμπτη, ενώ απολάμβανε τις πολυτελείς καλοκαιρινές της διακοπές. Το 34χρονο σούπερ μόντελ, το οποίο πριν από λίγες ημέρες είχε δημοσιεύσει και πάλι φωτογραφίες της με μαγιό, μας έδειξε πώς περνά όλο αυτό το διάστημα. Μάλιστα, η Έμιλι έγραψε στην ανάρτησή της: «Luglio», που σημαίνει Ιούλιος στα ιταλικά.

Φωτό: Instagram

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Ρατακόφσκι κάνει ηλιοθεραπεία σε μια ξαπλώστρα γυμνή. Επέλεξε να αποχωριστεί τα ρούχα της και αντί για αυτά φόρεσε απλώς ένα κόκκινο καπέλο για να προστατεύσει τα μάτια της από τον έντονο ήλιο. Γύρισε το κεφάλι της για να κοιτάξει προς την κάμερα και κράτησε το smartphone της στο χέρι, ώστε τα χέρια της να μπορούν να ακουμπήσουν πάνω στο στήθος της. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Έμιλι ποζάρει γυμνή, αφού και πέρυσι μας χάρισε μια selfie… από το μπάνιο της.

Η Ratajkowski φαίνεται να ταξίδεψε στην Ιταλία, όπου τη συνόδευσαν στενοί φίλοι και ο τετράχρονος γιος της, Sly. Σε μια άλλη φωτογραφία, η όμορφη ηθοποιός φοράει ένα μικροσκοπικό πράσινο μπικίνι με βαθύ ντεκολτέ μπροστά. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τόσο το διάσημο μοντέλο όσο και ο γιος της είχαν την ευκαιρία να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί και σε μια φωτογραφία, οι δύο τους πόζαραν με τα μαγιό τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.