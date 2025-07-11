Νικόλ Κίντμαν: Πέταξε τις περούκες και -επιτέλους- την είδαμε με τα φυσικά της μαλλιά - «Ανάθεμα την μπούκλα σου που φτιάχνεις στον καθρέφτη...» (φωτό)

Η Νικόλ Κίντμαν «αποκάλυψε» -επιτέλους- τα φυσικά της μαλλιά, ενώ περνούσε χρόνο με την οικογένειά της στην Ευρώπη. Η 58χρονη ηθοποιός θέλει να κρατάει… κρυφές τις καστανόξανθες μπούκλες της στην οθόνη και στο κόκκινο χαλί, επιλέγοντας περούκες και κομμώσεις για να πετύχει νέες τολμηρές εμφανίσεις. Ωστόσο, η ηθοποιός άφησε τα φυσικά της μαλλιά κάτω αυτή την εβδομάδα, καθώς απολάμβανε οικογενειακές στιγμές με αγαπημένα της πρόσωπα.

Η ανιψιά της Νικόλ, η 27χρονη Lucia Hawley, βρίσκεται στην Κροατία για διακοπές και «ανέβασε» φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, καταγράφοντας το ταξίδι της. Μια φωτογραφία έδειχνε τη Lucia αγκαλιά με τη μητέρα της, Antonia Kidman, 54 ετών, και τη διάσημη ηθοποιό να αγκαλιάζονται.

Η συνήθεια της Νικόλ Κίντμαν να φοράει περούκες σε ταινίες του Χόλιγουντ και στο κόκκινο χαλί έχει αποκτήσει μια λατρεία οπαδών όλα αυτά τα χρόνια. Η σταρ του Χόλιγουντ σπάνια αναδεικνύει τα φυσικά της μαλλιά σε ταινίες και στο κόκκινο χαλί από τις πρώτες μέρες της καριέρας της και σχεδόν πάντα φοράει περούκες για τους ρόλους της. Οι σταρ του Χόλιγουντ συχνά φορούν περούκες και extensions μαλλιών για να αποκτήσουν μια πιο νεανική εμφάνιση.

Μάλιστα, η ηθοποιός είχε ένα μικρό ατύχημα με την περούκα-τρέσες, ενώ έκανε μια εμφάνιση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Η πρωταγωνίστρια του «Moulin Rouge!» φόρεσε περούκα για να προσθέσει όγκο στα ξανθά μακριά μαλλιά της και να αποκτήσει μια πιο νεανική εμφάνιση. Ωστόσο, σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε πολλά διεθνή μέσα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ότι οι τρέσες μαλλιών δεν τοποθετήθηκαν σωστά, με αποτέλεσμα η ηθοποιός να εκτεθεί.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Sunrise» του Channel Seven, η ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για την επιλογή της περούκας. «Όπως ξέρετε, μου αρέσει να αλλάζω τα μαλλιά μου», είπε η πρωταγωνίστρια του «Big Little Lies», πριν αναφερθεί στο κοντό pixie κούρεμα που επέλεξε για την εμφάνισή της στο Met Gala, στη Νέα Υόρκη.

