Η Κρις Τζένερ και η Λόρεν Σάντσεζ προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση στο φετινό πάρτι των Όσκαρ του «Vanity Fair», αφού ντύθηκαν…ίδιες. Η 70χρονη «μαμά Καρντάσιαν», της οποίας το άψογο λίφτινγκ έχει πρόσφατα γίνει θέμα συζήτησης παγκοσμίως, επέλεξε ένα total black σύνολο για την περίσταση.

Το «look» της ήταν εμπνευσμένο από μπαλέτο, με βελούδινο μπούστο σε σχήμα καρδιάς, λεπτές τιράντες και μακριά φούστα με στρώσεις από τούλι. Η διάσημη τηλεπερσόνα ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μακριά γάντια μέχρι τον αγκώνα και διαμαντένια σκουλαρίκια. Ωστόσο, πολλοί θαυμαστές δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν η στενή της φίλη, η 56χρονη Λόρεν Σάντσεζ, εμφανίστηκε με ένα παρόμοιο σύνολο.

Kris Jenner and Corey Gamble pose together at the Vanity Fair #Oscar Party pic.twitter.com/En0jbYKnOW — Variety (@Variety) March 16, 2026

Δεκάδες παρατηρητικοί χρήστες κατέκλυσαν τα social media σχολιάζοντας την ομοιότητα των εμφανίσεων. «Η Κρις και η Λόρεν μοιάζουν σαν δίδυμες», έγραψε ένας χρήστης. «Αυτή και η Λόρεν ντύθηκαν σαν να υποδύονται η μία την άλλη στην εκδήλωση», αστειεύτηκε ένας άλλος. «Θεέ μου, στην αρχή νόμιζα ότι η Κρις Τζένερ ήταν η Λόρεν Σάντσεζ», έγραψε ένας ακόμη έκπληκτος θεατής.

Αφού έφτασε στη λαμπερή εκδήλωση, η Λόρεν Σάντσεζ πόζαρε αρχικά μαζί με τον σύζυγό της, τον μεγιστάνα της Amazon, Τζεφ Μπέζος, πριν αποφασίσει να βγάλει και μερικές σόλο φωτογραφίες. Μάλιστα, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X φαίνεται να του κάνει νόημα να απομακρυνθεί για να ποζάρει μόνη της στους φωτογράφους και εκείνος να υπακούει.

