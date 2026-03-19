Κιμ Καρντάσιαν: Τούμπα με 20ποντα τακούνια – Η στιγμή που έγινε «viral» (video)

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρέθηκε για ακόμη μία φορά η Κιμ Καρντάσιαν, αυτή τη φορά όχι μόνο για την εντυπωσιακή της εμφάνιση, αλλά και για ένα απρόοπτο περιστατικό που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Η γνωστή επιχειρηματίας και τηλεοπτική προσωπικότητα έδωσε το «παρών» στο καθιερωμένο πάρτι του «Vanity Fair» μετά την απονομή των Όσκαρ, κλέβοντας τις εντυπώσεις με το λαμπερό της «look». Επέλεξε ένα εφαρμοστό, χρυσό φόρεμα του οίκου Gucci, το οποίο αναδείκνυε τη σιλουέτα της, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το ιδιαίτερο στιλ της.

Ωστόσο, το σύνολό της φαίνεται πως έκρυβε και… δυσκολίες. Η Κιμ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ψηλοτάκουνες γόβες, οι οποίες αποδείχθηκαν, μάλλον, απαιτητικές. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και έγινε γρήγορα «viral», φαίνεται να περπατά στο πεζοδρόμιο μαζί με τη φίλη της, Στεφανί Σέπερντ, εκφράζοντας την ανησυχία της για το αν το παπούτσι της ήταν αρκετά σταθερό.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έχασε την ισορροπία της και παραλίγο να πέσει πάνω σε θάμνους, προκαλώντας στιγμές αμηχανίας. «Συγγνώμη, συγγνώμη! Ο αστράγαλός μου», ακούγεται να λέει, ενώ προσπαθεί να ισορροπήσει, με τα μέλη της ομάδας της να σπεύδουν να τη βοηθήσουν.

Παρά το απρόοπτο, η ίδια δεν έχασε το χιούμορ της. Καθώς συνέχισε να περπατά, κρατήθηκε από συνεργάτη της και αστειεύτηκε για τη στιγμή, εξηγώντας ότι το παπούτσι της χρειαζόταν καλύτερο σφίξιμο πριν εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το περιστατικό προκάλεσε πληθώρα σχολίων στα social media. Πολλοί χρήστες αποθέωσαν την εμφάνισή της, χαρακτηρίζοντάς την «εντυπωσιακή» και «από τις καλύτερές της», ενώ άλλοι στάθηκαν στην αμηχανία της στιγμής.

Πηγή: skai.gr

