Nicole Scherzinger: Η απόδρασή της στη Χαβάη, οι σέξι πόζες της και το twerking (video-φωτό)

Η τραγουδίστρια «ανεβάζει» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο και φωτογραφίες και οι θαυμαστές της την αποθεώνουν... 

Nicole Scherzinger

Η Nicole Scherzinger γνωρίζει πώς να ξεσηκώνει τους θαυμαστές της. Έτσι, η διάσημη τραγουδίστρια δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι της στη Χαβάη. 

Nicole Scherzinger

Η 46χρονη καλλιτέχνιδα διαθέτει μια καλλίγραμμη σιλουέτα, την οποία ανέδειξε μέσα από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους ακολούθους της. Φορώντας ένα μπλε μπικίνι και παίρνοντας σέξι πόζες, η Scherzinger έμοιαζε σαν γοργόνα.

Nicole Scherzinger

Nicole Scherzinger

Επίσης, η τραγουδίστρια «ανέβασε» και ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται να χορεύει ξέφρενα υπό τους ήχους του κομματιού «APT» των Μπρούνο Μαρς και Ροζέ, ενώ σε κάποιο σημείο χοροπηδάει στην άμμο και στη συνέχεια κάνει twerking. Η ίδια έγραψε: «Ίδια ανάρτηση, διαφορετικές καιρικές συνθήκες...».

